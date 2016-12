JANUARI 2017

Er is iets met deze ochtend, het nat en kil

maar helder en de merels fluiten, schril

als pijnscheuten, de vogels lijken oude

barden met pijpen van mensenbeen,

het lokt me en het laat me door de muur

heen gaan, de straat op gaan.

Ik zie een fiets op een balkon.

Bordjes met Te Koop.

Een uitklaprek waarop ze slingers drogen.

Ik moet uitkijken

niet te struikelen over de ingewanden

van een uiteengespatte duizendklapper. De straat

is ermee bezaaid. Al die nagelaten

pogingen

het afgelopen jaar op te blazen, ze noemden het een feest

maar ik bonk er nog steeds van na. Er waren zoveel

mensen dat ze hoofpijn gaven. De klanken regen

zich aaneen tot een tuuttoon. Iedereen die langs mij liep

werd een ambulance met sirene, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij opzij opzij

ik heb iemand in me die zwaar gewond is

en moet worden geholpen!

Er werd vannacht

wat afgeholpen, het ging erin als water.

Maar nu is het nat en kil

en helder. En heb ik weer benen.

Ik ga langs enkele gemiddelde Nederlanders, eentje wil

met mij oplopen, vertellen over een broer die niet in chemo geloofde

maar hij slaat af richting de glasbak.

Ik probeer nieuwe voornemens

in te lopen, misschien moet ik aan de religie, die welvaartsziekte,

die jaarlijks zoveel – nee, denk aan liefde,

aan tekeningen in de grotten. Voorouders die leem bliezen

over hun hand, zodat het silhouet bewaard bleef op de wand.

Ze konden zich niet verroeren tot het leem was ingedroogd,

ook al verschoven de keien rond de vuurkorf,

lichtten in de struikjes maangele ogen op,

was er kroost dat ernaartoe werd gelokt,

doodstil bleven ze

zitten tot de herinnering bestond.

Van hen erfden we onze vingers.

En de ziektes die erin sluimeren.

Een zwaan staat rechtop in het plantsoen,

ze is zo wit dat ze een systeemfout lijkt

maar ik moet door.

Langzaam trekt de ochtend op. Ik ga

langs de onbekende soldaat en vraag

het me af, of het de moeite was.

Het inchecken, het uitchecken,

kaartje kopen,

kaartje sturen,

kaartje kwijtraken,

verdwalen.

Eens was er een handafdruk op een rotswand

die zei: Ik ben er geweest.

Het was verachtelijk en fantastisch.

(Het licht achter ruiten.

Hoe dat van huizen lantarens maakt.

De woningen lijken ontstoken.)

Er waren dekens die ik weggooide

ook al waren ze nog niet versleten.

Er waren geliefden die ik aflegde.

Kraamkamers, leegstaande kantoorpanden,

ik trok erdoor

en liet ze weer achter.

Enkele gemiddelde Nederlanders halen me in.

Tonen hun handen, leem aan de randen.

Ik moet naar de kleine steegjes, daar zitten de broers.

Ze zullen gebaren en hun honden laten oplossen in de muur.

Ze zullen op hun gordel wijzen, zodat ik dapper kan doen,

zeggen dat ik hun hemel niet vrees.

Zij: “Wij zijn juist doodsbang voor de hemel,

dat ze valt en niet op ons valt.”

Ik wil hun harten niet. Ik wil alleen maar dat er bouwlampen in worden ontstoken. Door, ik moet door,

langs het bed waarin ik werd verwekt,

tot het bed waaruit ik werd geschopt.

Langs de wachtkamers, bushalte’s, terrassen.

Er zijn nog altijd kinderen. Ze komen langzaam

uit hun huizen. Ze proberen met restjes brood vogels te lokken.

Voor hen zijn ze gevuld met pluche in plaats van bloed en botjes.

Hun moeder zegt dat Yahweh zich over ons buigt als een klein meisje

in de hoop dat we niet opvliegen.

De kleintjes lachen, hebben geen idee. Je krijgt de vrede niet zo makkelijk

uit een kind, maar hun gepraat

wordt alweer gemompel. Ik nader de horizon.

De stad kruipt in mijn horloge,

de secondewijzer wist haar uit.

Het is een nieuw jaar, en in iedereen zit nog steeds een sirene.

Het is een nieuw jaar, en de hemel is nog steeds niet gevallen.

Het is een nieuw jaar en mijn handen zijn schoon.

Ik zal nooit opgeven ze te laten beven.

Een eerder versie van dit gedicht stond in Het Liegend Konijn onder de titel ‘De straten van januari’