Zes gedichten die de aandacht trokken tussen de inzendingen in de tweede ronde van de Meander Dichtersprijs 2017.

Jordi Lammers (1996) Vaste vormen Als ik mijn handen rond je middel leg

kruipt er in plaats van een vlinder

een bij uit je navel. We zoeken altijd naar dingen

die ons bang maken. We zingen

wilde dieren naar de tent. Drukken de

angel dieper en dieper in de huid. Het liefst breken we de blauwe

lucht met onze woorden open knippen we onszelf

tot vaste vormen

figuren die voor eeuwig

en eeuwig in verhalen wonen. Tot dan geven we de bijen

vrij spel op onze polsen

wachten we op onverwachte

zwarte wolken in de zomer.

Riet van Schie (1951) Monoloog Eerst scheppen we een kuil om veiligheid te creëren

van het zand dat loskomt kunnen we een muur bouwen zegt ze, haar woorden omvatten het gesprek van de avond

waarin wij zoekend en zij altijd waakzaam met oplossingen komt als er iets dreigt mis te gaan. Ze draait haar hoofd

vergeet het zwart en al ratelend over vorige reizen pakt ze opnieuw haar koffer in. En wij die zwijgend op haar

jaren drijven zien de parallellen met een oud patroon we herkennen haar erin. Gedwee graven we een kuil

geven geen krimp, wachten tot het zand zijn storm vind.

Joris van Tol (1985) Toffler Ik ben niet zo’n jongen. Ik ben niet

zo een jongen. Als dat fokking ding

inslaat, ben ik niet zo’n jongen. Ik

kijk de tunnel in. Het antoniem van

regenboog. Ik schrik, draai me om

en klim snel weer terug omhoog.

Tania Verhelst (1974) WAS Samen spannen wij over lange linten wind

haken ogen in elkaar, knopen mouwen los

het gesponnen lichaam uitgestald als was

het een veelvoud van zichzelf, als was het

een wapperend pamflet van armen en benen voor even vacant. Hoe graag zou ik ook

mijn binnenkant ondersteboven binnenstebuiten

zo onmogelijk overzichtelijk op één lijn hangen

om het dan ‘s anderendaags als een hemd

in een la terug te vinden, fris geurend naar verdriet.

Henk Kooij (1952) verdriet heb je het meisje

bij de bushalte gezien, terwijl haar waarschijnlijke moeder

haar veters knoopte,

en de chauffeur

niet wachtte en gewoon doorreed,

over de pop van het meisje reed, en het meisje

helemaal niet huilde om de pop,

maar dat de bus zo maar vertrokken was,

en dat terwijl haar moeder

de veters van haar schoenen knoopte,

en de chauffeur niet wachtte,

huilde het meisje even later om haar pop,

waarvan de aderen in de arm bruut waren platgereden,

en huilde het meisje niet meer om de bus,

die zo maar vertrokken was,

terwijl haar moeder

enkel en alleen haar veters knoopte,

huilde het meisje ook niet om de pop,

of om wat er nog van over was,

maar keek ze naar haar moeder en zei,

vol verdriet dat een veter weer was losgegaan, zijn er helaas nog

te veel buschauffeurs

die zomaar over poppen van kleine meisjes rijden