en vannacht ging het dan wel toen opgewekt en opgericht licht dwingend mijn eenvoud zich openbaarde, de vingers verstoten terug in balling van de volle boezem opwaarts verend met afgetrokken HEMA dekbedovertrek totdat ik mijn tranen in je kussen schoot

vannacht ging je linkerhand over mijn rug, masserend soms met de palm soms met nagels licht krassend in het schouder- blad dan weer kriebelend net boven mijn billen om daarna langs de lendenen omhoog te glijden

Henrike Vellinga (1998)

Supermarkt

A. zegt dat je van Optimel onvruchtbaar wordt.

Dat weet ze zeker, heeft ze gelezen, staat ergens

zwart op wit.

Ik weeg haar woorden onverschillig,

knik wanneer ik op ‘BON’ druk

en plaats een dode dichter

tussen de vissticks tegen een diepvrieskist.

A. struikelt over de zoom van zijn jas

en doet alsof er niets gebeurd is.

Ik kijk hoe ze haar gevallen boodschappen

opraapt en schaam me voor de manier

waarop ze graait naar een familieverpakking

spinazie à la crème en broodjes bapao

voor in de magnetron. Soms doet ze dit:

koopt spullen die bij iemand anders passen

zodat de caissière niet om legitimatie vraagt

voor de wijn tussen de natte doekjes.

Het hoofd van de dichter is opzij gezakt.

Ik haal een kartonnen beker automaatkoffie

en ga naast hem zitten. Ik adem oppervlakkig

door mijn mond en zoek in zijn zakken

naar iets wat hier betrekking op heeft,

maar vind het niet.

A. rekent ondertussen probleemloos af,

vraagt met schelle stem of iemand het rottende

vlees in gangpad vijf in hemelsnaam

op kan ruimen.