Winnende gedichten

Astrid Arns (1960)

Zout van de zee

In een jas zonder knopen en met tegenwind, door het zout van de zee lopen.

Op een zondagse oktoberdag met een steen in de maag.

We ademen maar dat wil nog niet zeggen dat we leven.

Wat zal oktober brengen nu alles onomkeerbaar lijkt?

Het huis opnieuw gevloerd. Werkmannen leggen ons het zwijgen op.

En alle stof verdicht de binnenplaats.

Geen wonder dat de muren scheuren.

We breken het hoofd aan de rand van een verzonnen weide,

onder de blauwste hemel ooit.

Zowel kleiner als groter dan we lijken.