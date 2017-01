Gedichten en schilderijen

Kees-Jan Sierhuis (Wormerveer, 1973) is dichter en, zoals hij zelf zegt, intrigant. Hij was Zaans stadsdichter van 2013 tot 2016. Beschouwt taal als het onvolkomen voertuig voor de waarheid. Zijn podium performance is, zo vindt hij, sterk. Als leaddichter in de improvisatieband Hoorus is hij het experiment met klank aangegaan. Nieuwsgierigheid is zijn drijfveer, daarbij zoekt hij vaak de samenwerking met beeldend kunstenaars op. In 2005 begon hij met het schrijven van poëzie en in 2006 won hij een editie van SlamZeist. Publiceerde o.a. in het undergroundblad A5 plusbulletin en Kunstcahier Apollinair. Hij is mede oprichter van de Zaanse dichterskring. Momenteel werkt hij aan een project geïnspireerd op een alchemistisch schema van honderden jaren oud, samen met beeldend kunstenaar Co van Assema.

Beatrice Peter (Gontenschwil in Zwitserland, 1964) studeerde aan de Rietveldacademie. Ze maakt objecten, installaties, interactieve projecten en schilderijen. Naast haar eigen werk is ze actief in kunstenaarsduo A+B. Had diverse tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Een gevallen engel de andere wang toekeren In het roodverbrande noorden

is de mens de man volgens de man

Maar met één zwiep van mijn tong

klinken zweepslagen als een traag

applaus van vooroorlogs verliezen Geen goed gesprek waarin ik aan

Hem mijn verloren woorden mors

Vandaag wil hij mijn maagdelijkheid

elke nacht opnieuw en opnieuw

De mens en de macht en de man God de vader van de vagina en

ja, ook van vocht doorvlochten!

Maar nooit het Zijne van tegen

voor de man gemorste woorden

Echt slecht word je niet vanzelf ook dat is duivels hard werken

Het achterwaarts vlaggen van dagen

Ik mors trouw mijn vrouw zijn, jij

mijn valappel, familie van de nachtschade

tot in het roodverbrande noorden