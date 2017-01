Ik wilde dat hij me meenam naar bed om me vast te houden alsof ik zijn echtgenote was.

attraction

dag universum,

ik ben aardig voor mezelf geweest.1

ik heb mijn kuiten gemasseerd

alsof ik een voetballer was

die net een topprestatie leverde.

dag universum,

hoe vaak moet ik aan iets denken

voor het waarheid wordt?2

ik denk vaak aan verlegen mannen

met nauwkeurig verzorgde handen

die een deur openen

naar een uitzicht met radijsjes en een vogelbadje.

de tuinverlichting loopt op zonne-energie.

ik denk vaak aan een groot tuimelraam

dat niet op de knip zit.

ik denk vaak dat er gaatjes in mijn romp worden geponst

in de vorm van een tractor, een tulp, een kerstengel.

ik denk vaak aan een jager die me als een geschoten ree

over zijn schouder gooit, leeg en zwaar.

1. Sakugawa, Yumi, 2014, Acknowledgments. In: Your illustrated guide to becoming one with the universe. U.S.A.: Adams Media.

2. Hicks, Jerry & Esther, 2008, De Wet van Aantrekking. Vertaling door Ingrid Gans, p. 50. Barchem: Petiet.

(De InternetGids 5/2016)