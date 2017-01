Dimitri Casteleyn (1966) is dichter, schrijver en televisiemaker en is verbonden aan Theater Malpertuis. Voor de televisie maakte hij onder andere Drie generaties, Meneer de burgemeester en Grand Central Belge. Hij publiceerde twee romans, Witte warmte en De verjaardag, en de verhalenbundel Een mooie verrassing.

Gedichten van Casteleyn verschenen in verschillende tijdschriften, zoals Dietsche Warande & Belfort, Het Liegend Konijn, Lava Literair, Poëziekrant, Revolver en Kunsttijdschrift Vlaanderen.

Zijn eerste dichtbundel, Omgekeerd, verscheen in 2005 bij het Poëziecentrum. Onlangs verscheen zijn tweede bundel, Vanwaar kom je beeld, eveneens bij het Poëziecentrum. In deze bundel filosofeert Casteleyn over de raakvlakken tussen identiteit en imago, tussen zijn en schijn, tussen wij en de Ander.

Uit deze bundel drie gedichten.