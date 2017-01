Winnende gedichten

Nafiss Nia (1968)

Cadeautje

Bij aankomst kreeg ik

een geruite jurk cadeau

dat was aardig, dacht ik.

iedere ruit had een kleur en

ik verheugde me op de

regenboog die me zou omarmen

ik mocht kiezen achter

welk raam ik wilde zitten om

mijn mooiste ding te verkopen

mijn raam had drie hoeken

aan ieder hoekje hing een deel

van mijn wezen in een andere kleur

vrouw-zijn in roze

Iraans-zijn in paars

vluchteling-zijn in rood

ik begon gelijk met mezelf te

verkopen door woorden te

bedenken en beelden te verzinnen

ik kreeg staande ovaties omdat ik

mijn moeder en onze vijgenboom miste

werd getroost omdat ik om mijn verre

vader rouwde, geprezen omdat

ik moedig tegen de tirannie opstond en

aangemoedigd omdat ik mooi uit

mijn raam keek, beeldig en lachend

en vooral omdat ik dankbaar was

mijn wenkbrauwen niet fronste en

niet meer in de regenboog geloofde

Ik ben zo geliefd in mijn raam.