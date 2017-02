Aurora Guds (1970) treedt al 10 jaar regelmatig op in Café Eijlders en diverse andere podia. Als mede-organisator van Eijlders Dichters, faciliteert ze het open podium, presenteert ze dichtmiddagen en organiseert ze uitstapjes naar diverse andere podia. In februari 2013 won ze de juryprijs bij de poezieslag in Festina Lente, publiceerde in de Nynade en in diverse bloemlezingen. De bundel ‘Droomschoot’ werd uitgegeven door Eijlders. Ze houdt een maandelijks blog bij voor Vistanova, school voor loopbaan & leiderschap.

zondag het is een dag om geen onderwerp aan te snijden

alle dingen verzwijgen zichzelf, ook ik

kijk woordeloos toe hoe moeizaam

jij je vandaag in beslommeringen steekt

hoe ver we ook denken, wisten we

verder dan de drempel reiken gedachten niet

het is nog vroeg als je besluit

dat de kerkklok je tot ridder slaat

er was iets van een lach, de tafel

tussen ons zweeg en droeg ons brood

toen jouw intentie mijn vlees bewoog, en ik drempels

vergat, zo werd het stil en zondagnacht