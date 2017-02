Een selectie uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017.

ruikt vrijheid naar cacao of naar benzine op de natte keitjes van de dam nadat je weer eens dwazig nachtelijke grachtenrondjes hebt gefietst trap de liefde van je af voor de hond die door de dronken wolf is gedood

zo werd hij adam 2, verwekker van zichzelf. en wie hij liefhad was verdwenen. of hier en ongeboren.

dan onvoltooid, de oermelk van de dichter nog in zich, de rug gerecht, de nek gekneed, de schouders in een mal gegoten, de kop uit klei gebakken.

in den beginne toen hij jong was en geen kleren droeg, en de wereld nog naar wolken rook, heeft hij zich een vrouw gedicht, bang om alleen te blijven.

Peter de Volder (1958)

Interactieve tv.

Welkom bij Interactieve tv – alle menuschermen

worden nu opgehaald en geladen.

Als ze zijn geladen verschijnen in drie categorieën alle foto’s

die wij voor U in onze Cloud hebben geplaatst:

Toen, Nu, Later. U bevestigt uw keuze met OK.

Mogelijk vervalt de keuze Later: sorry, weinig toekomst over.

In dat geval is uw verleden voor deze voorstelling veel te uitgestrekt

en vervalt derhalve ook de keuze Toen.

Zoals over alles kan ook over de definitie Ouderdom

via de rode knop binnen en buiten kantooruren

onderhandeld worden (1 Euro / min.).

Als na tien minuten de menuschermen nog op het scherm staan

zet u de digitale ontvanger uit en weer aan.