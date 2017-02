Een selectie uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017.

Ik mis de poëzie van ‘t geld is op, de koelkast leeg, de schemerlamp doet het al lang niet meer, de tocht en eenzaamheid. Ik mis de wijn uit een kartonnen pak, een slaande deur, een koffer op de straat. Ik mis ‘t gemis aan vrouwenvlees en aan de daad. Ik mis de lethargie, de gal, de zwarte gal van ziekte en van dorst. Ik mis de verveloze vensterbank, het vensterglas, het gluren van de dood. Ik mis de poëzie van ‘t ongeluk, van pech en baanverlies. Ik mis ‘t gemis aan zekerheid. Ik weet nog van de tijd van lange rijen bij de voedselbank.

Vandaag werd ik een moordenaar, doodde de tijd met een schilmesje, at al mijn eten uit soepkommen en

Ze laten riblappen op kamertemperatuur komen liefst doorregen, om ze in te wrijven met peper en zout

Sascha Beernaert (1975)

Omdat de Zürcher-Lühti

een Romeinse Godin is, denk ik dat ben jij.

Een grote dame in een luxe garage.

Een framebuis, een olieslager, dampen

van jong Amsterdam, van Antwerpen

dat over Luithagen staart.

Je lichaam zal van staal blijven.

Wulps je bouten, je radiator-embleem

een gesmeerde ketting, je huid

strak als een gezandstraald chassis.

Omgeven door wrakken, door vlekken

van smeer, door roet, schroot

als een ruwe diamant. Een Minerva

ben je met het formaat van een Rolls-Royce.

Zürcher-Lühti, je maakt de straten van de lage landen

weer nostalgisch, je rijdt ons terug

naar de jaren twintig,

de gouden periode vóór de roestige

Eerste Wereldoorlog in een bezet Duitsland.

Ook onze tijd is als een oude, ondergedoken nazi

die met leugens het Imperia verdedigt

en die het onmogelijk maakt jou te zien

zoals je bent, verchroomd, naakt, overladen

met Belgische trots.