Jan Kleefstra (1964) is een tweetalig dichter: Nederlands en Fries. Hij combineert zijn Friestalige poëzie liefst met muziek. Samen met zijn broer Romke Kleefstra maakt hij diverse bewerkingen, o.a. verschenen op hun album Piiptsjilling, die tot ver in het buitenland te horen zijn. Altijd vergezeld van een

boekje met daarin de Friestalige verzen en Engelse vertaling.

Daarnaast publiceert Jan Kleefstra zijn poëzie ook op de traditionele wijze: twee Friestalige en een Nederlandstalige duobundel met de Zuidafrikaan Floris Brown (Friese Pers Boekerij). Bij uitgeverij Aspekt verschijnt de derde Nederlandstalige bundel Een mistval om het rumoer (met tekeningen van Lucien Tinga).

Poëzie van Jan Kleefstra verscheen inmiddels in nationale en internationale tijdschriften en is in meerdere talen vertaald.