Jaren na de nominatie (1)

De laatste voorronde van de Meander Dichtersprijs 2017 is bijna afgelopen. Al eerder, in de jaren 2008 t/m 2010, was er een Meander Dichtersprijs. In die jaren werden uit een jaargang Meander door een jury de zes beste dichters geselecteerd. In totaal waren er in die drie jaar dus achttien genomineerden, waarvan er drie winnaar werden. Hoe verging het de genomineerden? Zijn zij nog met poëzie bezig? En op welke manier dan? Wij vroegen het hen.

De reactie van sommigen, zoals Jurre van den Berg, die in 2010 was genomineerd, was kort: “Ik schrijf geen gedichten meer.” Bij anderen, zoals bij Ingeborg Klarenberg en An Vandesompele, is er niet altijd tijd meer voor poëzie. Carl de Strycker besteedt er juist wel veel tijd aan, maar dan niet om gedichten te schrijven. Gert de Jager is nog actief als dichter en Hedwig Selles is naast gedichten andere dingen gaan schrijven.

Gert de Jager

wedstrijd 2008

“Mijn recente activiteiten op poëziegebied? Na de bundel ‘Sterk zeil’, die in 2010 werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs, schreef ik stug door en dat leidde in 2015 tot de bundel ‘Een ernstig gezicht’. En nog steeds schrijf ik stug door: een gemiddelde van rond de tien gedichten per jaar zou rond 2020 zomaar eens tot tot een derde bundel kunnen leiden.”

Voorbestemd Neem ouders: elke dag verbergen ze hun kind,

stoppen het in ruimtes waar ze het alleen laten

om hun eigen, ouderlijke weg

te gaan. Elke dag tot het terugkomt in een ruimte

die leeg was

en voorbestemd.

Daar is het: elk moment opnieuw. Nee,

dan de kinderen.

Wat ze zeggen en denken als ze de stille lanen

op- en afgaan:

dit is een lege laan.

Dit is de orde der dingen. Uit: Gert de Jager, Een ernstig gezicht, Stanza 2015.

Ingeborg Klarenberg

wedstrijd 2009

“Ik denk dat de nominatie zeker bijgedragen heeft aan publiciteit en naamsbekendheid. Een tijd lang werd ik af en toe gevraagd om voor te komen dragen. Maar het is moeilijk te zeggen of dat direct het gevolg is geweest van de nominatie voor de Dichtersprijs. Alles bij elkaar motiveerde mij om door te gaan met schrijven. Toch is mijn schrijven verwaterd de afgelopen jaren. Misschien omdat ik me meer op fotografie richtte.

Sinds kort woon en werk ik op IJsland. Ik doe een promotieonderzoek naar het effect van klimaatverandering op bacteriën in het Arctische gebied. Het onderzoek zelf is weinig poëtisch, maar ik hoop dat IJsland, andere koude plekken die ik voor mijn onderzoek mag bezoeken en de mensen die ik ontmoet uiteindelijk een inspiratiebron zijn voor nieuwe poëzie (of proza wellicht).

Meander ontvang ik nog altijd en ik lees het soms, als er in mijn hoofd ruimte is voor poëzie.

Een heel kort gedichtje van ongeveer een jaar oud en ongepubliceerd:”

Precies tussen mijn gespreide vingers prikken

op de zere plek

een mug doodslaan



ik wil een eindeloze slaap

een vlakke zee

Hedwig Selles

wedstrijd 2008

“Meander heeft veel voor me betekend, de herkenning van talent en het rondzenden van prachtige poëzie! Zelf ben ik nu steeds meer een schrijver aan het worden doordat ik mijn speelveld verbreed heb en nu werk aan een roman, en ook columns schrijf en essays en bezig ben met de ontwikkeling van een literaire game.

Ik ben altijd ontroerd hoe de mensen van Meander (bijv. Rob de Vos) als pionier begonnen zijn zoveel jaar terug, toen internet ook nog beetje in kinderschoenen stond, en nog altijd zo vol motivatie en trouw aan Meander zijn.”

Wissewasjes



Alles is meteen zoveel

als je betrouwbaar wilt zijn en

voorspelbaar voor je kinderen



alles is meteen zoveel

als je fles bent naast de glasbak in

die lusteloze meervoudigheid



alles is meteen zoveel,

als je naakt geboren iemand

in het leven worden moet



als daad van onverzettelijkheid

hetzelfde twee keer lezen

hetzelfde twee keer lezen. eerder gepubliceerd in Hollands Maandblad

Carl de Strycker

(wedstrijd 2010)

“Ik heb sindsdien geen poëzie meer gepubliceerd of geschreven. We heb ik een proefschrift op het gebied van de Nederlandse poëzie verdedigd in 2011: Celan auseinandergeschrieben. Paul Celan en de Nederlandse literatuur (handelseditie 2012 bij Garant).

Ik ben sinds augustus 2012 directeur van Poëziecentrum in Gent en was gastdocent voor poëzievakken aan de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 1 oktober 2016 ben ik tevens praktijkassistent moderne Nederlandse letterkunde aan de UGent.”

An Vandesompele

wedstrijd 2010

“Die Meander Dichtersprijs, ja, daar heb ik erg fijne herinneringen aan. Het was een eer om tweede te worden. En ja hoor, Meander lees ik nog geregeld met plezier.

2010 ligt al een tijd achter ons, maar erg veel heb ik niet gedaan met poëzie in de voorbije jaren. Af en toe heb ik nog wat gedichten op mijn blog Issues&tissues gepubliceerd, maar het zijn helaas geen bijzonder productieve jaren geweest op dat vlak… Ik heb vooralsnog ook geen bundel uit.

Ik ben in de afgelopen jaren meermaals geëmigreerd (Italië – Spanje – en dan terug naar België) en heb een erg woelig en hectisch werkleven gehad, dat zit er ook wel voor iets tussen.

Het laatste poëzie-evenement waar ik aan deelgenomen heb was Dichters in de Prinsentuin, ook in 2010. Via dat festival was ik ook geselecteerd om deel te nemen aan het talentenprogramma ‘Parels kweken’, waar ik toen uitstekende feedback gekregen heb.

Issues&tissues blijft sowieso mijn hoofdkanaal voor mijn nieuwste werk. ‘Maankater’ is een gedicht van afgelopen september.”

Maankater Deze dag die kermt en sleept en zich niet

laat temmen, ik wil ‘m vangen tussen

m’n vingertoppen, zacht masseren tot

kauwgombal nog warm van speeksel,

zorgvuldig in positie brengen en met

een elegante vingerknip feilloos

door een kier van het raam knikkeren. Geeft niet als hij er triest in de regen

blijft liggen, overreden wordt door

fietsers of vergulzigd door honden. Het is altijd wat, je zucht te luid of

knikt te traag, er is iets in je blik

dat hen niet ontgaat en hoe hard je ook

je best doet om niet te stamelen, om je

glimlach licht te geven, het lukt nooit

goed genoeg om de leegte in je buikholte

te vullen met maanlicht en warme grond. Hoe maak je plaats om te passen in wat

niet voor jou is? Hoe adem je in en uit

die lucht die toch nooit de jouwe zal zijn?