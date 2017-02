Vrije associaties over het schrijven van poëzie

Anton Beekmans

De Psychologische Test en andere gedichten

88 blz. De Psychologische Test en andere gedichtenUitgever: Uitgeverij Bloem 2017ISBN 9789082543100€ 1688 blz.

Bij het derde gedicht uit De psychologische test van Anton Beekmans moest ik opeens aan Max Tailleur denken. Dat was de afgelopen veertig jaar niet gebeurd. En toch is het natuurlijk geen compliment voor deze dichter. Voor de jonge lezers: Max Tailleur schreef moppenboekjes als Pot voor meneer en Sam en Moos, die bij menig klasgenoot op de wc slingerden. Het gedicht ‘Wolfgang Amadeus Mozart’ is in ieder geval niet veel meer dan een flauwe grap, door de regelafbrekingen als gedicht vermomd. In ‘Schubert’ ontstaat wel een extra laag. Beekmans ontving voor dit gedicht de derde prijs van de VUmc Poëzieprijs 2015, die dat jaar het thema ‘Levenseinde’ had.

SCHUBERT De man stond in de dakgoot

Het was koopavond

De mensen beneden

Hadden hem eerst niet gezien

En toen wel

De brandweer kwam en de politie

De man riep om een psycholoog

Maar de politie had zo snel

Geen telefoonnummers

Uit de omstanders

Meldde zich een vrouw

Ze zei dat ze ervaring had

Ze kreeg de megafoon

En begon te zingen



Leise flehen meine Lieder

Durch die Nacht zu dir

In den stillen Hain hernieder

Liebchen, komm zu mir

Het fragment van Schubert is schitterend gekozen. Troost de vrouw de man met haar zang? Of lokt zij hem juist als een moderne Sirene naar beneden?

De gedichten ‘Mohammed’, ‘De verrekijker’, ‘Amadou’, ‘Het water uit de plassen’, ‘De huidige impasse’, ‘De psychologische test’ en ‘Hoe ik heet’ bereikten allemaal de Turing Top 100 in de jaren 2009-2012. U kunt de gedichten hier nalezen. ‘Jan Huizing’ is hier, evenals bij de VUmc Poëzieprijs, het pseudoniem van Anton Beekmans, of vice versa. Ik ben niet direct onder de indruk van deze gedichten, die alle zeven in de bundel zijn opgenomen. Ze komen veelal over als eenvoudige verhaaltjes met slordige enjambementen, zonder veel poëtische kwaliteiten. Pas bij het laatste gedicht uit de bundel valt het kwartje: ‘En dat ik later voor het open raam / De poëzie bedrijf / Ik wil Remco Campert zijn / Ik wil het echt’. Dan valt mij opeens de overeenkomst tussen het parlando van Campert en de stijl van Beekmans op. Maar ik mis de ontroering, de gedichten uit De Psychologische Test raken me niet, hooguit als een korte anekdote die al snel vergeten is na het lezen van de laatste regel.

MOHAMMED Het Joodse Bruidje

Zegt Mohammed

Nadat de juf gevraagd heeft

Wat hij het mooiste schilderij vond

Van die middag Omdat je kan zien

Dat die man van haar houdt Andere kinderen vinden

De Nachtwacht mooier

Ramsey Nasr besprak bovenstaand gedicht in Met het oog op morgen , januari 2009. Nasr roemt de ‘open blik’ die uit dit gedicht spreekt, zowel de open blik van Mohammed die, misschien tegen onze verwachting in, ontroerd raakt door het Joodse bruidje, als de open blik van de dichter die zijn verwondering subtiel onder woorden brengt.

En ja, na zijn commentaar ben ik dit gedicht anders gaan lezen en meer gaan waarderen. Maar dat geldt niet voor de bundel als geheel. Beekmans weet op geen enkele wijze het niveau van zijn grote idool te halen. Misschien ook dat hij daarom, ondanks de zeven top-100-noteringen, pas jaren later bij een kleine uitgeverij weet te debuteren.

Naschrift

Hierboven schreef ik ‘kleine uitgeverij’. Dat moet natuurlijk wel gecheckt worden. Een bezoekje aan de website van de uitgeverij werkt zeer verhelderend. Uitgeverij Bloem ‘is een nieuwe en onafhankelijke uitgeverij, die zich bezighoudt met het uitgeven van hedendaagse dichters’. We vinden op de website slechts één titel, namelijk van de hier besproken bundel. Contactpersoon van de uitgeverij is: Jan Huizing.