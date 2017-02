Winnende gedichten

Met deze gedichten wonnen Hester van Beers en Onno-Sven Tromp de vijfde ronde van de Meander Dichtersprijs 2017.

Hester van Beers (1995)

Chocoladesigaretten

Het leven is een boot en ik hang kotsend over de reling.

Mijn vingers blijven het litteken vinden

op mijn knie, van toen we naar de trein renden

en ik te graag naar huis wilde om niet uit te glijden.

In je schouders woont muziek. Mijn duimen zweven

over je sleutelbeenderen die ik graag claviculae noem

omdat dat zo’n mooi woord is en er misschien nog iets

van ons terechtkomt als we zo mooi mogelijk

proberen te praten.

Ik vertel over hoe ik vroeger met mijn zusje in bad paste

en hoe eenvoudig dat was. Dat ik de handdoek om mijn schouders

sloeg om het kinderlichaam te verstoppen

dat op de badrand op het warme water wachtte.

Over hoe we in kleermakerszit

onder het klimrek zaten, chocoladesigaretten

tussen onze tanden geklemd, en opschepten

over onze vaders die koning waren.

Je zegt dat ik nog altijd te klein ben

om warmte vast te houden,

dat mijn binnenkant te dicht onder de huid zit.

Ik zeg dat ik naar het licht groei

en alleen ‘s nachts mijn ogen open kan houden.