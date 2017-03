Zo schuimt zij gulzig water in de wasemende zee, sleept haar blauwe nachtjapon in het schoongewassen licht,

MARETAKKENBRUID

Ze kwamen in veelvouden van honderd

— de dagen aaneen —

Al weten we

dat liefde lente is,

en al wat pril is rijpt in zomerzon

als de sterke herfst

ons grauw verval inblaast,

de bomen kreunen “doe mij iets aan”

kronen we de winter toch weer

tot maretakkenbruid

in de witte nasleep

van koude beloftes

onder neerhangend loof.