Konstantínos Petros Kaváfis (1863-1933)

Vertaling: Hero Hokwerda

Τrojanen Ons pogen is, van wie voor rampspoed is geboren;

ons pogen is zoals van de Trojanen.

Iets krijgen wij wel voor elkaar, iets komen

wij er wel bovenop, en voelen dan

hoe er begin van moed en goede hoop is. Maar altijd duikt er wel iets op en stopt ons af.

Achilles bij de gracht verschijnt voor onze

ogen en jaagt ons met zijn luide kreten angst aan.– Ons pogen is zoals van de Trojanen.

Wij menen dat we, moedig, vastbesloten,

de neergang nog wel zullen keren van ons lot,

en staan daarbuiten pal en gaan de strijd aan. Maar als de grote crisis eenmaal daar is,

gaan onze moed en vastbeslotenheid teloor;

en overstuur raakt onze ziel, verlamt dan,

en rondomheen de muren rennen wij om zo ons leven nog te redden door de vlucht. Maar, onze val staat vast. Boven is, op de muren,

begonnen reeds de jammerklacht. Van onze

dagen herinneringen en gevoelens wenen er.

Bitter om ons weent Priamos met Hekabe.

Antonius door de god verlaten Als plotseling, om middernacht, de echo klinkt

van een onzichtbaar langstrekkende stoet

met heerlijke muziek en met gezang –

ga dan je lot dat je begeeft, je levenswerk

dat is mislukt, de plannen voor je leven

waarvan niet één geen dwaling bleek, niet nutteloos bewenen.

Groet dan, als voorbereid sinds lang en als manmoedig,

ten afscheid haar, de stad Alexandrië die daar heengaat.

Maak bovenal jezelf niets wijs, zeg niet: het zal wel

een droom geweest zijn, of: mijn oren hebben mij bedrogen –

verlaag je niet tot dat soort vruchteloze hoop.

Stap dan, als voorbereid sinds lang en als manmoedig,

zoals betaamt aan wie een dergelijke stad vergund was,

met vaste schreden nader tot het vensterraam,

en luister — met ontroering wel, maar niet

met het gesoebat en gejammer der lafhartigen –

in nog een laatst genieten naar de klanken,

naar ‘t heerlijk instrumentenspel van de mystieke stoet,

en groet haar dan, de stad Alexandrië die je kwijtraakt.

Ver weg Graag had ik die herinnering verteld…

Maar zo vervaagd is zij allengs… haast niets is ervan over –

want ver weg, in mijn vroegste jongenstijd is zij gelegen. Een huid die wel gemaakt leek van jasmijn…

In die augustusmaand — was het augustus? — op een avond…

Amper weet ik de ogen nog; waren ze niet diepblauw…?

Ach ja: diepblauw, als een saffier zo blauw.

Kikí Dimoulá (1931)

Vertaling: Hero Hokwerda

OF JE GEKOZEN HEBT Vrijdag is het vandaag ik ga naar de straatmarkt

om een wandeling te maken in de onthoofde tuinen

om de geur van de oregano te zien

geknecht in bosjes. Ik ga tegen de middag wanneer de prijzen van de eisen zakken

je vindt het groen maar gemakkelijk

van boontjes courgettes kaasjeskruid en lelietjes.

Ik hoor daar hoe vrijmoedig de bomen zich uiten

met de afgesneden tong van de vruchten

stapels redenaars de sinaasappels en appels

en er begint een beetje herstel te blozen

op de vaalgele wangen

van een inwendige stomheid. Zelden koop ik iets. Want daar zeggen ze kies maar.

Is dat gemak of een probleem? Je kiest, en dan

hoe til je dat op, het loodzwaar gewicht

van je keuze.

Terwijl dat het kwam zo uit, net een veertje. In het begin.

Want later bezwijk je onder de consequenties.

Al even loodzwaar.

In feite is het of je gekozen hebt. Hoogstens koop ik wat aarde. Niet voor bloemen.

Om vertrouwd te raken.

Daar is er geen kies maar. Daar met de ogen dicht.