Ilse Starkenburg (Dieren, 1963) schrijft gedichten en verhalen. Vanaf 1990 zijn er vijf dichtbundels van haar verschenen bij uitgeverij De Arbeiderspers. De meest recente, De boom valt op mij, kwam eind maart uit.

Vanaf 1987 verscheen er werk van Ilse in diverse literaire tijdschriften. Ook werden er gedichten opgenomen in talrijke bloemlezingen. Ze trad op bij festivals als Poetry International, Dichter aan Huis, Lowlands, de Nacht van de Poëzie en ze verzorgt gastcolleges en workshops.

In Meander twee gedichten uit haar nieuwste bundel.

Zwoel een dag in augustus in Groningen

zou eeuwig duren, eeuwig duren

we lagen met z’n drieën naakt op een dak

verstopt tussen omringende huizen, we leken

wel lijken, maar niemand kon ons zien

niemand kon tussen ons in komen en

er was nog geen gedicht een zuchtje wind, knarsend grind onder

een teen en één van ons draaide

het zou kouder worden

we zouden ouder worden

onze vriendschap moeten achterlaten

op een dag, op een dak,

in een gedicht

Wij er waren nooit woorden voor

laat staan

hoge plafonds of hemels

je wilde nergens naar toe

je wilde niets bereiken

het was droog

laag viel op laag

als bladzijden

in een oud Frans boek

plakten we aan elkaar

maar met verbeterde

sterker ruikende

verslavende lijm

ik wenste toen

dat het eens los zou laten

dat er een woord viel

dat het eindelijk zou gaan regenen

Uit: Ilse Starkenburg. De boom valt op mij

Uitgeverij De Arbeiderspers. ISBN 9789029511780