Wie eindigden er op de derde plaats?

De zes voorrondes van de Meander Dichtersprijs 2017 hadden telkens twee winnaars. Die eindigden dus als het ware op een gedeelte 1e en 2e plaats. Zij gaan als kanshebbers door naar de eindronde.Maar wie eindigden er in die rondes nu op de 3e plaats? (Soms is het een gedeelde 3e en 4e plaats.)Dat maken we nu bekend.Deze deelnemers mogen niet aan de eindronde meedoen, maar het scheelde maar weinig. Het lijstje is dus vooral bedoeld als aanmoediging.3e plaats: Jeanet van Omme (1960)3e/4e plaats: Michelle Brouwer (1991) en Jordi Lammers (1996)3e plaats: Els Driessen (1963)3e plaats: Pieter Olde Rikkert (1993)3e/4e plaats: Arjan Keene (1963) en Elly Stolwijk (1957)3e/4e plaats: Annette Akkerman (1962) en Rik Sprenkels (1988)