Winnende gedichten

Met deze gedichten wonnen Merel van Slobbe en Maria van Oorsouw de zesde ronde van de Meander Dichtersprijs 2017.

dat we papieren vliegtuigjes door het huis gooiden zodat we groter leken en weggaan kleiner.

Je komt zachtjes binnen zodat het blijven minder op zal vallen en we praten over dingen als stofzuigerzakken en wasverzachter.

Maria van Oorsouw (1948)

Zeewiergroen

Ik was tien en had nog nooit een huilende man gezien

kitesurfers bestonden toen nog niet

en badpakken konden je beschermen

dat van haar was groen

het kan zijn dat ze Duits was

durf jij tot de zandbank

van veraf lijkt de zee veilig

eindelijk mocht ik met mijn broertjes voor het eerst alleen

zonder vader en moeder naar het strand van Wijk aan Zee

zeezeilers zweefden nog niet boven het water

de luchtkussentjes van haar zeewiergroene badpak hielpen niet

ga niet verder dan tot je heupen

van dichtbij is de zee onrustig

iemand knielde bij haar neer

iemand zwengelde aan haar armen

iemand probeerde haar tot leven te slaan

er kwam zwarte modder uit haar mond

haar vader huilde

mijn broertjes schoten elkaar nat

met hun waterpistooltje

later toen het vloed werd gingen we golven springen

ik hield ze stevig vast

ik kon mijn ouders geruststellen ‘s avonds

alles was goed gegaan, het was een fijne dag geweest

ik was tien en had een huilende man gezien

zee trekt altijd