De gedichten van de finale (1)

In de finale van de Meander Dichtersprijs 2017 doen de twaalf kanshebbers elk met drie gedichten mee. In het tweede gedicht moet de woordcombinatie ‘een klein heelal’ voorkomen. Het derde gedicht is de inzending waarmee ze de voorronde wonnen.

Onno-Sven Tromp

Weinig zijn het was een dag van weinig zijn, dat veel

was opgeheven, onze aanwezigheid niet

op prijs werd gesteld, gras zich beklaagde

over blote voeten, lucht weerstand bood, dat regen zich omdraaide, wind niet wilde,

horizon zich achter ons verschool, niemand

zich zijn naam herinnerde, planten onder de

modder kropen, huizen werden ontbouwd, dachten we: alle bomen staan op één been,

grond is geduldig, we gaan wildernis voorbij,

besparen op adem en kijken naar onszelf, wisten we: tijd is water, water is steen, tijd

slaat gaten in een muur, water verliest niet,

kiezels verrotten, geen mens wordt gedoogd

Opnieuw waren we zwijgend met elkaar verbonden, raakten

onze neuzen elkaar, vertelden we vergeten verhalen,

over winterslaap, over toen er nog geen licht was, mopperden we, worstelden we binnensmonds,

jonglerend met planeten, de aarde een toverbal op

de tong, waren we scheppers van een klein heelal, wachtten we tot alles ging krimpen, lieten we

onze blikken verschrompelen, verdween de energie,

werden we ingedikt, afgescheept en over tijd verklaard, stonden we aan zee, was het een oud moment,

waren we er niet om beroemd te zijn, wilden we

namen helen, vleugels plakken, hemelwaarts vallen, begonnen we opnieuw, lieten we kurken knallen,

dronken we gekromde ruimte in, vulden we zwarte

gaten met vermeend genot, dijden we oneindig ver uit

Verder ze tilde zichzelf op, dat ze kon zweven, of ik

het wilde zien, liep ze een eindje zonder de grond

te raken, het was een gebrek aan zwaartekracht dat haar opbrak, hing ze zich als vitrage voor de

ramen, kon ik van binnen door haar heen kijken,

van buiten niet, of ik het misschien wilde zien, ze lichtte haar hielen, zeilde ze als weesvlinder

door een wintertuin, dat ze behoefte had aan

houvast, ik wist het niet, een verdorde bloemknop om op te zitten, had ik haar mijn hand gegund,

mijn gewicht tegen haar aan gelegd, had ik haar

uit de lucht gegrepen, riep ze me immers nog, durfde ik niet te kijken, bang dat ze vleugels

zou breken, als bevroren papier, ze schreef hoog

haar vallende brief, was ze gevlogen, verder

Peter Vermaat

Zwartman [omega]

Hij staat te wachten onder een lantaarn,

ondergedoken in kleurloosheid. Uren lang

passeert geen schaduw die zijn schoenen past. Hij wacht op hem. Hij weet wie hem verwacht,

want alle brieven hebben zijn adres.

Hij is zijn broodheer, leidt zijn botervloot

en leest hem in de voorkamer de les. Hij is het zwart dat niemand lijkt en iedereen

uiteindelijk omarmt, de loodbeslagen deur

die zonder sleutel opent en het naambordje,

waar wie het ziet zijn eigen letters leest. Daar komt hij aan. Hij steekt zijn hand al uit

om over wat hij biedt het eens te worden.

Hij heeft hem reeds ontmoet. Loopt met hem heen.

De refreinen van Doodstil Iedere nacht houdt het geluidstekort

- van kinderstemmen ooit – mijn voeten vast,

ligt er gemis als stof op richels

en in kieren. Plinten komen los,

kunnen op elk moment de benen nemen. Een klein heelal, geknepen tot een bal,

deelt al je kleurensmaken op mijn tong

en hangt de dag een lappendeken om

van lichtval in dopplergedaante. Ik hoor wat niemand spreekt. Gebrek

aan stem schrijft woorden in het grauw

van wie zich in mijn achterhoofd ontvouwt,

mijn voetspoor volgt als trouwe hond. Hij wordt een wolf en kromt zich voor de sprong.

Hoe ruikt een woord? Hoe ruikt dit woord? De klinkers uit

het gras, tegen de avondval, met uitgestorven

bloemen en een vreemde kever, die zo afgemeten

in de vele tinten groen loopt te verdwalen.

Eetlust blijft er ver van. Nu handen wassen

denk je, maar het kleeft, het zeurt. Hoe smaakt jou deze zin? Opengesneden huid

tongen de tegenvoeters zich een dieptepunt

van dierlijkheid en taalbegrip. Slurp je

de glottisslag het vruchtvlees uit en laat

het zoet logeren op je tongpapillen. Hoe kijkt de klank je luchtpijp in?

Volgt zij je adem op het ritme van je

harteklop de aders door, of er een slagorde

je lichaam in marcheert. Geen spoor

van oorlog, loog de mondmachine. Hoe steekt een punt? Tegen je huig.

Hester van Beers

Xiphisternum Langs mijn vingers loopt de kleur

van je donkerrode lakschoentjes aarzelend

naar beneden. Kogels vallen door mijn bloedbaan

op je naakte ribbenkast, wringen zich

door de openingen. Ik trek mijn ogen ervan af

als een vinger van een gloeiende plaat, je hals is zoeter dan vanillesuiker. Onze natte haren

klitten samen tot iets dat schoon

en blond is, zoals alleen kinderen schoon

en blond zijn. Mijn borstbeen is een kraterlandschap waar we blootsvoets overheen rennen tot het splitst

in dor en vruchtbaar land. We staan op de dijk met onze armen hoger

dan de zee en we noemen onszelf Abraham.

Ik ontwijk de rubberen moedervlekken

die we ooit op het fietspad spuugden, het asfalt bloedt van kinderknieën

en ik heb nooit eerder een meisje gehad

maar dit is dus oud zijn: de Melkweg

leeg zien lopen langs de muren.

groter dan vandaag ben ik groter dan de stapelhuizen. ik knijp mijn ogen stijf dicht en kies

een knikker uit de glazen pot. een groene werveling zit gevangen

in het glas, een klein heelal

tussen mijn duim en wijsvinger. ik rol het heen en weer

en broed een wereld uit. de slager stelt de grote vragen.

hij rolt een plakje worst, knipoogt en ik sta op mijn tenen

met mijn vingers uitgestrekt. het vlees voelt koud en zacht

als oma’s dode wangen. kauwend loop ik weg. de tegels omlijsten mijn stappen.

precies voor de stoeprand blijf ik staan. ik laat de wereld vallen.

het glas klinkt

naar botsende planeten.