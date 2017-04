De gedichten van de finale (2)

In de finale van de Meander Dichtersprijs 2017 doen de twaalf kanshebbers elk met drie gedichten mee. In het tweede gedicht moet de woordcombinatie ‘een klein heelal’ voorkomen. Het derde gedicht is de inzending waarmee ze de voorronde wonnen.

Stefan Heulot

maten we hebben geen vast ritueel, onze ontmoetingen

blijven bij hun eerste keer, om de beurt herhalen

we elkaars woorden, jij spreekt over essentie vangt aan met ‘leuk weerzien’, glazen wijn

vertragen het einde, hoewel dat het er nooit

komt, zeg je, kijken we samen door het raam naar de boom in de tuin, waar hij bladeren

neerlegt, intussen zien we stilte groeien

verplaatst de tijd ons afscheid

naar de volgende afspraak

een heel klein heelal vandaar dat ze snel moet praten

haar adem is als een touw

waar steeds meer stukjes worden afgeknipt zo vertelt ze over het leven toen

er nog licht uit kaarsen kwam

en de eetkamer als een klein

heelal de wereld bevatte hoe men koffie uit witloof

dronk, eten door bonnetjes

in stukken werd gesneden en over bommen die ver van nu

vielen en gebroken

glazen deden trillen ze valt stil, enkel haar klok

tikt op hartritme, ze opent

haar mond, bijt zuurstof uit de lucht

toont wat ze denkt, ze vouwt haar handen

in elkaar, legt ze in haar schoot ze kijkt door me heen

en weer bloeit haar hart.

Droomland kloppen we nagels in de muren

met onze vuisten, hangen we

schilderijen scheef en vragen

voorbijgangers om te komen inwonen onze voordeur waakt over de tuin

struiken groeien, we trimmen

het gras niet en de schommel

valt stil we verstommen echo’s

schrapen veel te jonge voetstappen

van de traploper

recht het fotoalbum in zodra de nacht in de gangen hangt

doven we het licht, leeg

draaien de vragen zich om

Nafiss Nia

Je komt hem op een verjaardagsfeest tegen

vraag niet wanneer hij gevlucht is of hij

heimwee heeft en zijn familie mist. Als

je hem perse in een hokje wil stoppen,

stop hem in het hokje ‘mens’, laat zijn

wereld jouw wereld worden voor

een avond. Vraag niet waarom hij

gevlucht is, want jouw nieuwsgierigheid,

die je oprechte interesse noemt, duurt even

maar neemt hem keer op keer mee naar de

zweepslagen, eenzame lichtloze dagen in

zijn isoleercel zonder groet, naar het bloedige

eelt op zijn voeten, de hartverscheurende

kreten van zijn dochter, naar een hel die

niet ophoudt en de pijn die verder graaft.

Laat hem op een verjaardagsfeest even

als jij in het heden zijn en niet het verleden.

Vraag hem gewoon hoe het nu met hem

gaat, en of hij ooit verliefd is geweest.

Ze zit in het midden van de altijd

hongerige duiven en meet de

opkomende zuchten op.

Ben ik aan het dromen of ben ik

in het droom van iemand anders?

Wat een uitputtende bezigheid

moet het zijn, hets en de’s te

overwegen in gisteren

de weervoorspelling raadplegen

de waarschijnlijkheden optellen

opnieuw leren glimlachen

de voorbijkomende illusies inlijsten

fusion food uitspugen

dromen schrappen

dromen schrappen

dromen schrappen

in een klein heelal.



uit welk raam ben ik gevallen?

Cadeautje Bij aankomst kreeg ik

een geruite jurk cadeau

dat was aardig, dacht ik.

iedere ruit had een kleur en

ik verheugde me op de

regenboog die me zou omarmen ik mocht kiezen achter

welk raam ik wilde zitten om

mijn mooiste ding te verkopen

mijn raam had drie hoeken

aan ieder hoekje hing een deel

van mijn wezen in een andere kleur vrouw-zijn in roze

Iraans-zijn in paars

vluchteling-zijn in rood ik begon gelijk met mezelf te

verkopen door woorden te

bedenken en beelden te verzinnen ik kreeg staande ovaties omdat ik

mijn moeder en onze vijgenboom miste

werd getroost omdat ik om mijn verre

vader rouwde, geprezen omdat

ik moedig tegen de tirannie opstond en

aangemoedigd omdat ik mooi uit

mijn raam keek, beeldig en lachend

en vooral omdat ik dankbaar was

mijn wenkbrauwen niet fronste en

niet meer in de regenboog geloofde

Ik ben zo geliefd in mijn raam.

Astrid Arns

Kind Je loopt op een lijn op het strand en de wind wist je uit.

Onder je jas je krimpende huid.

De tijd komt tot stilstand op de golven. Je hurkt op het bevroren zand en wacht.

De grond verdraagt maar moeizaam je gewicht

.Je ziet een schip dat schuim trekt in het water dat zo gulzig is. Je proeft het zout in de vochtige lucht en denkt terug

aan het kind op je heup.

Net geen zomer en zij zingt voor zeilers en matrozen. Ze lacht van oor tot oor terwijl jij rondvliegt als een adelaar.

Kort het geluid van sneeuw, de kleine stappen van haar voeten. Niets is ooit voorbij of stil

Hommage Ze loopt behaaglijk in mijn kielzog. Ik plak een glimlach op.

Het kind van mijn kind. Het huis maakt zich op voor haar. Ze lijkt op een hond in een kegelspel. Wie brengt haar tot bedaren?

Het kind van mijn kind. Spiegelbeeld van vlees en stof.

Een klein heelal. Ik zit voorgoed in haar donkere bloed.

In haar bewoon ik deze onbekende kamer.