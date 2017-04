De gedichten van de finale (3)

In de finale van de Meander Dichtersprijs 2017 doen de twaalf kanshebbers elk met drie gedichten mee. In het tweede gedicht moet de woordcombinatie ‘een klein heelal’ voorkomen. Het derde gedicht is de inzending waarmee ze de voorronde wonnen.

Wim Vandeleene

ECHO heb er iemand bij.

een vrouw vermoed ik want ze zegt

wat ik zeg zo identiek aan mij

maar dan een octaaf hoger, alsof ze niets kan verzinnen.

alleen volgen. ze valt na een kwarttel in.

zo beleefd is ze wel. ik mag beginnen.

de sopraan spiegelt mijn stem. wil haar masker af maar ze blijft lucht.

buiten tast ik in struiken. binnen pel ik het behang los

alsof ze in muren drong. soms laat ik een pauze in het midden van mijn zin, in de hoop dat.

haar stilte ken ik ondertussen. ze komt uit mij.

beter dat ik zwijg of aan haar wen.

GASTVRIJ mijn deurbel is naamloos.

de bekende gasten laat ik liever vrij.

de ruime reis gun ik hen. deze herberg is toe.

hier is een klein heelal waarin ik elders ben. de ongenode gasten volharden.

een ijlbode dringt de tol aan me op.

getuigen van de eindtijd bevelen me de bijbel aan.

een padvinder verkoopt zijn glimlach voor een zomerkamp. eens per jaar leg ik bloemen aan de drempel.

de herberg wordt een haven. breng je netwerk mee!

neem mijn ruimte maar struikel niet over de rommel. deel het banket tot je verzadigd achterover leunt.

champagne in de ijsemmer. een kamerorkest.

geniet maar terwijl ik even buiten speel.

het midden van de tafel na de bloemen zijn we de blos voorbij

je vraagt een vinger en ik leg een open hand

aan jouw kant van de tafel. je leunt achterover je haalt een hamer en slaat er naast

de tafel barst. ik hoest splinters op

misschien lukt het met een nagel? ik maak een vuist klaar

een hart in een knokig pantser

in het tuinhuis wenkt de kettingzaag en als we nu eens de hoeken van de tafel vijlen

het midden zoeken. een raad van bestuur oprichten

voor we in het rood gaan en de curator komt waar is dat midden dan?

ergens tussen de polen, het kompas liegt

het is geen stip op de kaart maar als ik mag geloven wat ik vermoed

ligt het tussen ons, ver van het zelfbedrog

op deze barst, waar ik mijn hand weer open

Marjon Zomer

tot het ons loslaat las ik ergens en dacht: nee ik tekende skeletjes

één in bed met deken

en eentje naakt

toen ik je voor vlak voor ik wegging sprak in de harmonicabus ijzeren traanplaat

wij konden op die draaischijf surfen weet je nog

voeten plat knieën gebogen hangen in de bocht

we waren Beach Boys op het droge bij de kassa staarde ik naar de gaten

in de plexiglazen wand

vijlde iemand die binnenranden

of gebeurde dat machinaal

ik kreeg geen refund voor jouw ticket

ik vroeg niet komen er weleens vaker

rolstoelers naar danstheater

- dezelfde spierspanning op ruggen -

- ik denk teveel misstapjes -

en hoe blijft dans bewaard je ogen en de horizon

stonden niet meer op één hoogte

ik zag het ‘s nachts in je laatste filmpje

van de selfies van een jaar gevoelige plaat betekent nu iets anders

je tijdlijn blijft raar leeg

die voorstelling heette grip

we lachten daar nog om doorgekrast op de pagina van die dag

staat bij 20:00 theater met jou

eronder die geraamtes naast elkaar

je nummer liet ik gewoon in mijn telefoon maar mag je een dode ontvrienden

herinneringen die ik niet bezit ik probeer in opgeslagen mappen

te zoeken naar essentie

en moet lachen

(leg nooit uit wat je doet )

ik typ moeder in de lege ruimte

van het zoekvak in de taakbalk



het heeft 136 hits (of meer)

geen afbeeldingen

ik druk op printen

afdrukbereik alles en grijstinten de draadloze verbinding hapert

het was bij ons thuis verboden

elektriciteitssnoeren op te rollen

het zou de draden van binnen

doen beschadigen

je denkt soms aan de gekste dingen (een klein heelal van herinneringen dringt zich op

titels van gedichten zijn zo overgewaardeerd) printer pop-up commandeert papierla vullen

klep sluiten en druk op power

ik schik de kopieën gelijk de scène

van een misdrijf op de vloer

plak de omtrek af met tape

ik pas wij hadden geen touwtje

alleen de losse draadjes

van mijn moeder

jij stuurde een bericht

over het nu en hoe en wat

ik reageerde zoals dat gaat

het ging over alles behalve draaiorgels kartonnen boeken met rechthoekige gaten

toetsen die daar in vallen, die kleppen aansturen

lucht die daardoor heen waait, beweging die ontstaat

onderdruk systeem, asymmetrische balgen

nog meer beweging, gewenste luchtdruk

samengeperste lucht, een windkamer

een klep die voorkomt dat de balg zich te ver opblaast ik sloot af met een PS

psjes zijn net als de tussen haakjes

altijd de essentie

maar dat terzijde (hoe gaan mechanieken stuk)

Martin Wijtgaard

De reisgenoot Soldaten zijn soldaten, zelfs al zingen ze

in een nieuwe taal hetzelfde liedje.

Ze kennen onze kant van het verhaal,

en zullen ongevraagd, zonder bezwaar,

hun drank en sigaretten met ons delen.



Ze hebben net als wij leren marcheren,

gehoorzamen onzinnige bevelen

en moeten zich naar om het even waar

laten versjouwen door verdwaalde ezels

die als het erop aankomt deserteren.



Kom op, ik breng je thuis, hun frontlijn

heeft ons ingehaald en als ze straks vertrekken

kan de kermis weer opnieuw beginnen:

de laaielichters, zwendelaars en pooiers

hebben hun ouwe stek al ingenomen

en drinken op een mooie nederlaag.



Vanavond zullen we de generaals

als hammen aan de straatlantarens hangen,

morgen versjacheren we onze bruiden

voor zakken haver op de zwarte markt,



maar eerst breng ik je thuis. Je bent de laatste

aan wie ik nog een schuld heb in te lossen.

De oorlog is voorbij, de hufters zijn terug

en alles is weer bij het oude.

Het is niet eens de moeite om te drossen.

De erven We sturen ze goed uitgerust op pad.

Met een dunne hals voor onze stroppen,

zitvlees voor op de reservebank

en een gezicht om deuren in te slaan

gaan ze van huis en sluiten achteraan,

worden opgetuigd en afgericht,

rechts ingehaald en op de tocht gezet. Hongerig en vals gehouden met

luchtspiegelingen uit een klein heelal

waar alles weerloos is en niks van waarde

kopen ze dure jassen op de groei,

doorlopend in hun veel te diepe zakken

op zoek naar wat we hebben nagelaten. Als straks de laatste stammen zijn gerooid

kunnen ze eindelijk het erf aanpakken

dat kaalgeslagen voor hun voeten ligt. We delen een paar schoppen uit en kijk -

ze graven ijverig hun eigen gaten

en gooien zingend onze kuilen dicht.