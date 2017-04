De gedichten van de finale (4)

In de finale van de Meander Dichtersprijs 2017 doen de twaalf kanshebbers elk met drie gedichten mee. In het tweede gedicht moet de woordcombinatie ‘een klein heelal’ voorkomen. Het derde gedicht is de inzending waarmee ze de voorronde wonnen.

Maria van Oorsouw

WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN

Niemand weet hoe lang ik gisteren

in Uithuizen ben geweest

niemand weet hoe veel eenzame huizen

ik zag in het uitgestrekte groene land

met die blauwe lucht erboven

kleuren die niet vloekten

zoals vroeger toen je nog geen

blauw bij groen aan mocht doen

Niemand weet dat ik een geheim gedicht

heb geschreven over een bange bruid in de regen

die van haar moeder een scheepje had gekregen

‘vaar maar kind,’ had ze gezegd,’ het lukt vast wel’

hoe haar vader bemoedigend lachte

en dat de bruidegom toen zei: ‘kom’

Hij nam een roeispaan

hij reikte haar de andere aan

hoe ze knikte en dacht, ja

en hoe niemand toen zag of hoorde

dat ze zacht begonnen was te zingen

‘het regent nu al dagenlang

ik ben een bruid, ik ben niet bang’

Niemand weet dat ik in het echt

tot nu toe drie keer in mijn leven

een bruid heb gezien in de regen

de eerste in 1970 op de Wandelweg in Wormerveer

de tweede in 1981 bij de Oude Gracht in Utrecht

de derde, pas geleden nog in Elswout, Overveen

zoiets vergeet je niet

Net zoals die keer, ik was nog klein

dat ik achterop de fiets zat bij een vrouw

die me meenam naar haar huis

om een jurk te passen

‘kijk maar niet opzij,’ zei ze

waarop ik meteen het hoofd van een man

in een plas bloed op de grond zag liggen

naast een omgevallen motor

de man droeg een lange leren jas

die jurk was voor een bruiloft

waar ik me niet veel van herinner

maar dat ernstige bruidsmeisje op de foto

met een tuiltje bloemen in haar hand

ben ik dus

Sommige mensen weten altijd precies

welke kant ze op moeten

dat ze zich nooit vergissen

vinden ze niet erg

anderen kunnen niet kiezen

waardoor ze verdwalen

wat zij juist niet erg vinden

zo kwam het misschien dat ik in de trein stapte

naar Roodeschool en terechtkwam in Uithuizen

waar ik niets te zoeken had

maar wel een felgroen truitje vond

dat prachtig bij mijn blauwe rokje stond