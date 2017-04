kosmologie van het tapijt

daar opende zich onder haar in wat genoemd was het tapijt een wormgat

daar taalde de materie naar die als vanzelfsprekend haar omgaf

kamer tafel laminaat lamp boekenkast

en cel voor cel het weefsel waarin ze was vervat

ze greep zich aan de polen vast

daar in die zwaartekracht waar wat genoemd is zwaartekracht

en dat ons grondt aan wordt ontleend

als een magnetisch veld rond de planeet

dat er uiteindelijk niet tegen is bestand

daar 112’de ik de taal die ik nog had

het adres (en er was)

een ambulance (en er kwam)

het is haar hart (ze was er nog)

dat wegvalt (wormgat)

daar klonk een stem en er was tijd

genoeg voor wat zich daar voltrekken moest

daar lag ze op het vloerkleed als een pasgeboren baby’tje

dat naamloos op haar noemer wacht