Sirkka

In een gedicht van Sirkka Turkka glijdt de nazomer als

een grote eland in slaap. Nu had ik graag gezegd

dat ik dol ben op de gedichten van Sirkka Turkka,

dat ik het Fins origineel prachtig vind maar dat deze vertaling

er ook zeker mag zijn, dat ik zijn oudere werk nog gerijpter

en voller vind dan zijn sprankelende jongere werk,

dat ik het ook zo’n verademing vind dat deze teksten niet

hermetisch zijn, dat ik precies weet waarom de bedrupte vogel

uit het Oosten komt en waarom dat toch zo prachtig is

en dat het de vraag is of wij hier in Nederland ook

nazomerslaapgedichten kunnen schrijven of dat je daar toch echt

een eland voor achter je raam moet hebben staan en

dat het inderdaad hoog tijd is dat Sirkka de Nobelprijs krijgt.

Maar ik weet niks van Sirkka, misschien is ze wel een vrouw,

wat ik van harte hoop. Ik lees het gedicht in de krant.

Ik lees de aanprijzingen van de recensente. Zij kan misschien

wel zeggen dat ze het Finse origineel prachtig vindt en

dol is op alle gedichten van Sirkka Turkka.

Ik kan alleen zeggen dat ik graag over nazomers had geschreven

die als elanden in slaap vallen. Dat er levens zijn die ik nooit zal

leiden. Dat Sirkka inderdaad een vrouw is. Buiten in mijn tuin zit

geen bedrupte vogel op geen tak. Alleen de droge merel die ik

al zo goed van gister ken.