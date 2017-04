Pijn die gezellig is gemaakt noemt men kunst Op een kromme fiets door de stad crossen Van achter de zonsopkomst scheppen

Ik wil een dood die zo betrokken is dat hij bij rigor mortis de kleurverschuiving in mijn huid al aan zag komen De pandjesbaas van het Nee

De dood heeft met niets iets te maken Hij hult zich in chiffon Groene zeep

LIEFDE KRIOELT

Je kan als mens dusdanig

met een andere mensachtige

verbonden raken

dat het neusbot luchtbrug wordt

De teennagels plagiaat

Je denkt dat je gezicht gestolen is

want in de machine van de liefde lurkt een twijfel

Het schimmige springplankje

van een mot. Een aanzet tot brie

Je trekt Lucebertiaans

aan het koord van de zon

Plast op een plee van poëzie

tot het krioelen onder je onstopbaar begint

Je vergist je in de bacterie