De oudste laag van Meander bestaat uit de gedichten die van najaar 1995 tot en met voorjaar 1998 op de site zijn gezet. Het zijn 232 gedichten van 67 inzenders.

Deze verzameling gedichten werd in 1998 als de zogenaamde Verzamelsite een onderdeel van onze website. Na verloop van tijd kregen we nogal wat verzoeken van inzenders om hun gedichten van onze site te halen. Ze schreven inmiddels heel andere gedichten of dichtten helemaal niet meer. Daarom hebben we na een paar jaar besloten dit gedeelte van de site af te sluiten.

De afbeelding laat de voorpagina van de Verzamelsite zien.

Behalve van de 67 inzenders vinden we hierop ook de namen van de allereerste redactieleden van Meander. Sommige redacteuren hadden toen nog niet eens internet, zodat ik schriftelijk en telefonisch contact met hen moest onderhouden. Het was een mooie tijd, maar gelukkig hoeft het nu niet meer zo.



Elk van de 67 inzenders had een eigen gedeelte op de website. Voor velen van hen maakte ik een aparte afbeelding. Zoals deze voor Hans Hamburger. Dat moet erg bewerkelijk zijn geweest.

Rob de Vos