Het nieuwe land Ik werd wakker in een nieuw landschap

met paarse vogels, groene bloemen en giftige vlinders. Ik hoorde het zingen van de beekjes

milkshake waarin vissen naar de bodem zonken, in de verte rezen bergen balkenbrij op

uit een zee van vlokkige melkwei, ik zag schapenweitjes waar gebraden haantjes

te pletter vlogen tegen gsm-masten. In de bergen vielen gezelschappen naar beneden en ik zag je tanden

lang en hard als pantserwagens. In dit nieuwe land

dat wij samen betraden

mocht ik niets meer voelen,

ik moest alles leuk vinden en super en o nergens zag ik mensen,

nergens mensen meer

om lief te hebben.

Vrijdagochtend Ik ben naar de wc gegaan, trillend van woede,

om een gedicht te schrijven.

Beneden mij zie ik mijn schoenen,

mijn gespreide knieën,

alsof ik het leven moet schenken aan een monster.

Het voelt goed een pen vast te houden

op deze plek,

alsof ik een wapen heb.

De wc is een riante wellnessruimte met watergeluiden,

geflankeerd door engelen van brons.

Hier vecht ik in het geheim tegen de Cloud,

waar al mijn bestanden in verdwenen zijn.

Ik vraag me af hoe vaak mijn collega’s

naar de wc gaan om te vloeken,

uiting te geven aan dwanghandelingen,

of vijf minuten lang hysterisch te huilen,

vervolgens door te spoelen.

Zondagochtend De hele lege dag

staat de auto achter het huis te wachten.

Morgen moet ik naar kantoor om deze tijd.

De auto staat klaar.

Hij wacht op mij.

Mijn vriendin verbiedt mij aan morgen te denken.

Vandaag ben je vrij.

Deze vrijheid, deze hele dag van vrijheid

is mij contractueel toegekend.

Ik zou heel even in de auto kunnen gaan zitten.

Op het koele leer. En de radio aanzetten.

Om te voelen hoe het is naar mijn werk te rijden,

zonder dat ik naar mijn werk rijd.

Ik voer mijn plan uit.

Dit is nochtans waar ik recht op heb.

Dit is vrijheid.

Ik streel het stuur, draai het raampje open.

Wacht een uur.