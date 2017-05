Robin Veen schreef elf jaar geleden zijn eerste gedicht. Vervolgens bewoog hij zich in de wereld van de poetryslam. Daar viel hij twintig keer in de prijzen. In 2015 stond hij in de halve finale van het NK poetryslam. Een mooi moment om zijn slamcarrière af te sluiten, vond hij.

Mede door zijn jarenlange podium ervaring wordt hij tegenwoordig regelmatig uitgenodigd om zijn gedichten op diverse podia ten gehore te brengen. Ook in gedrukte vorm vinden zijn gedichten steeds vaker een weg naar een geïnteresseerd publiek. In 2016 was Robin genomineerd voor de VUmc poëzieprijs en de Ongehoord Gedichtenwedstrijd.

Bij de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd deed hij het ook goed: in 2009 stond hij in de top 10, hij stond tweemaal in de top 100 en achttien keer in de top 1000. In diverse bloemlezingen zijn gedichten van hem terug te vinden. In eigen beheer gaf hij de bundels Ga hier aan land (2013) en 36 sonnetten (2016) uit.