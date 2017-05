Jolies Heij

onsamenhangend samenzijn

we zijn half, we zijn niet veel

we zijn een deel, niet eens yin en yang

maar apart met de lucht tussen ons in

er is een opening die niet sluit

met een leemte ongedicht

welke hand heeft ons doorkliefd

maar niet gescheiden, deze randen

kunnen snijden en toch zal het vel

niet bloeden uit marmergroen verdriet

want wij dragen elkaar, wij torsen

de ruimte in een wankel evenwicht

wij zien geen gezicht, leven met

elkaars gedachten, enkel dromend

van een zweem van samenzijn

gehouwen uit dit evenbeeld van steen