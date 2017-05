De debuutbundel De rivier als vlakte van Marije Langelaar (1978) was een van de verrassingen van poëziejaar 2003. De opvolger De schuur in (2009) werd genomineerd voor de Jo Peters Poezieprijs en de J.C. Bloemprijs en werd bekroond met de Hugues C. Pernathprijs. In juni verschijnt Vonkt, de langverwachte opvolger. In Meander daaruit twee gedichten.

Marije Langelaar publiceert bij de Arbeiderspers en werkt inmiddels aan haar eerste roman.

Trommel

Dat jaar werden we geboren in

een lichaam.

Het viel ons op dat we sloegen.

We sloegen de trom.

Bij elke slag vlogen de vogels op.

Bij elke vierde noot ving een nieuw seizoen aan.

Bij elke 16e noot wierp ik een kind.

Zo leefden we ons leven.

We sloegen de jaren weg.

Paf paf paf!

We sloegen de trom.

We sloegen eenvoudig de trom.

Want dat hadden we geleerd.

We sloegen de trom.

Paf paf paf!

De vlogels vliegen op.

Paf Paf Paf!

Een nieuw seizoen,

Paf Paf Paf!

Weer een kind.

Paf Paf!

Tot onze lichamen begonnen te deformeren, we sloegen

nog harder, tegen de rimpels, het kreukelen

onze verminderde vruchtbaarheid, een stram in ons been.

Paf Paf Paf!

Maar het kind bleef uit.

We sloegen nog wat harder, onze slag kreeg

iets verbetens,

tot we op de 428e noot halt hielden.

We keken naar elkaar en alle kinderen die

ik had geworpen,

wilde goddeloze kinderen,

met wilde goddeloze haren.

En we keken naar de bomen die waren gaan groeien,

Kris kras door elkaar

Een grote teringbende.

De vogels die nerveus op een tak onze

volgende slag afwachtten.

Maar we sloegen niet

We sloegen niet meer

We keken elkaar aan en zaagden de bomen

bouwden een huis, begroeven de trommel diep in de nootzwarte aarde.

En begonnen te leven. We pelden en kookten de vruchten

en vertelden onze kinderen het verhaal van de trommel

en we sloegen niet, er brak geen nieuw seizoen aan,

De vogels rusten in een hoge wilg.

En het was goed.

En we vroegen ons af, wie had ons in de eerste plaats die trommel gegeven?

Wie had ons geboden te slaan? Had ons die vogels gebracht, de bomen?

Had ons het ritme opgelegd? En waar waren we eerder? Waarom?