Dick van Hoeve is een zestiger en is sinds de zestiger jaren dichtend. Publiceerde in de begin zeventiger jaren in enkele bladen. Daarna vanaf het begin (1984) betrokken bij de Dichterskring Alkmaar.

Poëzie is het expressiemiddel dat hem het beste ligt.

ALEPPO AAN ZEE Ze vroegen om een vuurtje

om de vrede te richten twee Syrische AZC jongens

in de winderige namiddag

van een verlaten badplaats Ik kon ze

als verstokte niet roker

helpen door

een kuchende Duitser

naar een aansteker

in zijn jaszak te laten zoeken een krans van rook

verhulde het herdenkingsbeeld

voor de drie dood

aangespoelde vliegers

van een Britse bommenwerper

vijf en zeventig jaar terug zo kon

met nieuw geleerde woorden

de beschietingen

van de recente geschiedenis

beginnen de ogen

losgeslagen van hun verbrande schepen

verzonken in hun blik bleven uitkijken

op het nog aanwezig verleden

in de verwaaiende woorden de mortiergaten in de flat

gapend van ontbeerde slaap het puinzand in hun straten

die in de met kinderlijken

gevulde granaatkraters woei nu kan er weer

van het stuivende leven

een huis gemaakt worden

als een kasteel vormen de golven

geen barricaden meer de IS woestijn

met een zee aan mijnen

verandert

in een veld van verordeningen als dichter dicht je

met gedachten

de dag dat helden een fantasie zijn

voor sterfelijke gelovigen

in alle paradijselijke staten

van het numaals welk bloed doet mij

deze oorlog begrijpen