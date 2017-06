Jordi Lammers is een twintigjarige dichter en schrijver uit Nijmegen. In 2015 was hij de campusdichter van de Radboud Universiteit. Sindsdien heeft hij op verschillende podia voorgedragen. Zijn gedichten en verhalen verschenen onder andere in Meander, De Optimist, Op Ruwe Planken en De Revisor.

zo bloot dit blijft er over

als je steeds verder doorloopt

een stille stad, duizend lichtjes in de verte lagen we ooit zo bloot op de bergtop? misschien ligt het aan je navel

aan mijn oor op je buik

maar ik hoor kleine eenzame geheimen

in je rondzwemmen

vissen die nog niet ontdekt zijn ik sluit mijn ogen, duik naar de bodem

van je lichaam, naar een diepzee

in een vissenkom we hadden het bed

nooit naar boven hoeven dragen

hoe noemen we dit lichaam we gooiden onze namen in het dal en hoopten

dat het dal iets mooiers terug zou gooien maar er kwam niets we stopen bij een bergmeer, keken

elkaar oog in oog uit elkaars kleren

hingen onze spullen aan een tak en lieten

ons langzaam in het water zakken je dreef op je rug alsof het water het gewicht uit je lichaam had gezogen pas toen ik mijn vinger

aan een rotspunt opensneed

steeg uit de vallei een koor op

begon het uit volle borst onze naam te zingen onze naam

zoals we die nooit

eerder hadden gehoord