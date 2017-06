Michelle Brouwer (Leeuwarden, 1991) schrijft gedichten, verhalen en non-fictie. Ze is in 2016 afgestudeerd aan de opleiding Creative Writing (ArtEZ) met een dichtbundel naar aanleiding van de gasbevingen in Groningen. Michelle droeg haar teksten onder andere voor op Lowlands, Onbederf’lijk Vers, Noorderzon en Dichters in de Prinsentuin en publiceerde onder meer in Op Ruwe Planken, De Optimist en het Passionate Platform. Tegenwoordig werkt ze aan een debuutbundel met als concepttitel ‘te lijf’ over het thuisgevoel in een lichaam. Ze is nog op zoek naar een uitgever.

zonen van steen de zonen van steen houden hun moeders

met geweren vast en hun vaders buiten beeld

verdwijnen achter de schilden

die hun gezichten zijn geworden de zonen van steen slepen

hun broers door het hete zand

en hun zussen op het dak

zijn voor de vijand

geen gevaar echo! de moederhand op een voorhoofd

gewassen vingers, troostgezang

van duizend bekende stemmen rook van zwart vlees en sigaretten

een diepe vaderkuch, een spervuur

van stekend bekende klanken stenen schieten wild

door sponzige harten de zonen van steen proberen

de projectielen af te weren

maar absorberen alles

de ontdekking van M. soms ververst een seizoen zich verkeerd

jonge sla groeit van het zonlicht af de grond in

hagelvachten belemmeren de lammeren

van boomstammen bladderen bladzijden af aangedreven door M.

de bron van mijn eigen gedachten

en de kracht van mijn eigen dwarse aard

zag ik onlangs pas dat M. een natuurverschijnsel was een mosnest dat groeit waar het zich geroepen voelt

zich daar om aderen wikkelt en erin wortelt en ik ben maar een lichaam – niet meer dan dat

ik ben mijn eigen dochter – en daarvan in de war

houd mij in mijn armen vast en knijp te hard M. is een onmeetbare kracht

een seizoen is een onbedwingbaar gevaarte

ik ben niet meer dan een keuze die is gemaakt M. is ondanks tegendraadse krachten

een verschijnsel dat in je opgaat en je draagt

barst er loopt een lijn langs het kozijn

waarin ik het een en ander kwijt kan een kam, theezakjes, lijsten met getallen

of een van mijn smalle gedachten ik herken mezelf niet in een rij verdachten

etalagepoppen keren zich van me af er is één buurman in de straat

die in staat is mij naar huis te slepen daar is een raam dat als tolk fungeert

een gordijn dat sussend mijn mond toedekt in het licht dwarrelt een sneeuwsterrenstelsel

door de hoekige schaduwen sluipt de tocht ik duw mijn lichaam tegen het kozijn

leg een hand in mijn huis

en voel het kloppen