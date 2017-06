Nog een selectie uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017.

Pieter Olde Rikkert (1993)

Langzaam worden we volwassen

Vandaag heb ik mijn vacht verloren,

lijkt de wereld gekrompen en leef ik

in een te kleine kamer die niet mijn lichaam is.

Hier draagt niemand een naam,

wonen stemmen in muren.

Onder me een psychologe die tegen haar cliënten zegt

dat ze hun herinneringen in plastic afhaalbakjes moeten bewaren.

Boven me een obese wetenschapper

die roept dat het paradijs een woord voor blinden is,

en er telkens om moet huilen.

Naast me een homo die fluistert dat we

’s nachts allemaal licht geven.

Soms zeggen ze alle drie

dat het een kwestie van tijd is.

Dan lig ik in bed, als een foetus,

wacht tot ik weer geboren word en iemand viert dat ik er ben.

Met dit gedicht haalde Pieter de derde plaats in de vierde voorronde.