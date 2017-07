Uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017.

Elly Stolwijk (1957)

een straat

er waren herten in de straat, en iedereen

leek stil te wachten op sneeuw. toch kon je niet zeggen

dat we gelukkig waren, in die tijd. hoewel het koesteren

van witte verlangens anders doet vermoeden.

we inspecteerden de stoepranden op bergkristal.

jij wist beter dan ik hoe dat eruitzag. maar uiteindelijk

was ik het die hem vond, de harde korrel, met het blote oog.

wat zacht moest zijn bleek onuitroeibaar.

maar oh wat was het kind in vervoering toen de eerste

vlokken vielen, het keek omhoog en duizelde de wolken in

maar dan andersom, het tolde om zijn eigen as.

alle mensen, het vallen is begonnen,

sla mijn armen om me heen onder takken die breken

van wit gewicht, het aanstormen van het grootste hert.