Nog een selectie uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017.

ja alles werd door sneeuw nu toegedekt: het blauwe bergmeer vuurvlieg in de holte verborgen van zijn hand, en angst gewekt in hitte slijk en lijkenlucht de volte van kinderjaren

hij fietste ’s avonds uit de stad naar huis laat zonlicht brandde rood in verre ruiten zestien was hij sinds zestien maanden uit een ver land nu hier maar hij was bijna thuis

De zaal vraagt zich af of je de binnenkant hebt bekeken of je ziel een vergaderzaal is wat verder ter tafel komt weerspiegelt in jezelf.

Jeannette Jansen-Kim (1957)

over namen smaken en koffie

nu is de tijd dit tempo van slakken dik als stroop vaag in fotofinish

de rug te keren en met rasse schreden drempels beklimmen

in dit land van vlaktes en waterwinnen van hoedjes van papier

en windkracht acht op de Zeelandbrug

een plek voor had-ik-maar en zwanenzang of dan toch eind goed

al goed met wankel evenwicht een laat-maar-waaien pose aanmeten

en kiezen voor een rol als extra een minuut haarscherp flaneren

in een roadmovie die niet opschiet

en vooralsnog velden klavertjes vier ongezien laten omdat zeker zijn

dat ergens op aard geen verval maar een huis met muizen

die in muren slapen we van laatste geld boter melk kaas

soms eieren tijd en klare taal huren voorop staat

een huis waarin we zonder mededogen besluiten of we nu nooit

of wie weet later eenzaam of samen kamers vullen de naam

of namen bij relatie op de Facebookpagina het bordje bij de bel

welke koffiesmaken en het aantal cups