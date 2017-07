Annette Akkerman (Maarssen, 1962) chemicus, schrijft gedichten, haiku’s en korte verhalen sinds 2015. Ze heeft enkele prijzen gewonnen waaronder de Baarnse literatuurprijs 2015, Gorinchemse literatuurprijs 2017, Dichter op Hofwijck (2015) en Kunst van Komrij prijs (2017). Haar werk is gepubliceerd in een reeks van bloemlezingen, bundels en tijdschriften. Enkele haiku’s zijn uitgezonden door de Japanse NHK.

Haar gedichten zijn vaak een verslaglegging van de verhalen in haar hoofd in interactie met de wereld om haar heen.

verwachting het is een dag dat de kraaien karkassen eisen

er verschrompelde wortels in de groentelade

van mijn verder lege koelkast liggen, de nieuwslezer

betrapt wordt op het vertellen van zijn eigen verhaal het is een dag dat ik me verbaas over de namen

van rijnaken – Vertrouwen, Verandering en Verwisseling

alleen het schip van de gebroeders Buijs heet Verwachting

terwijl de boot toch steeds tussen eendere havens vaart het is een dag dat mijn tandenborstel rood ziet

bloed – parodontitis – dan verwacht je toch

dat over vijf jaar de tanden uit je mond zullen vallen

misschien wel net op de dag dat ik ga trouwen het is een dag dat ik appeltaart bak met wortels

zo droog dat ze alle zoete kaneelstroop opslurpen

ik denk aan mijn langzaam blootvallende tandwortels

en een schip dat heen en weer vaart naar nergens zoals je adem steeds maar weer dezelfde weg zoekt

en dan zomaar op een dag stokt – je weet niet wanneer

of wat de nieuwslezer bezield heeft op deze dag

en of het nog nut heeft een tandarts te bezoeken Met dit gedicht haalde Annette een gedeelde 3e/4e plaats in de zesde ronde van de Meander Dichtersprijs 2017.