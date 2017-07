Uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017.

Truus Roeygens (1964)

Gezelschapsvers

ze speelt met haar handen

haar handen luisteren als honden

ze is geïntrigeerd door de dreiging en tegelijk de redding die van handen uitgaat

ze droomt van olifanten in een sneeuwlandschap

ze voelt medelijden met de personen als uitgespuwde prooien

in het portiek van staatsgebouwen, ze geeft ze een chique goot in versregels

ze houdt van het gezelschap van mannen

ze houdt van het spel met vrouwen

ze houdt van het gruis in haar dorp en van de natte stukken in de stad



maar ze kan nooit lang blijven

ze wordt zoals de haarborstel of de moersleutel

altijd op de verkeerde plek teruggelegd

haar hart is als

een oude stad

er is de oude kern

en er zijn de nieuwe delen