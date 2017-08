Joop Scholten: Nu ik ouder word en steeds meer leef met flarden van herinneringen, probeer ik des te hardnekkiger woorden te vinden die de dingen in hun verband houden, al is het maar voor vijf minuten, of voor zolang een gedicht duurt. Daarna komt er altijd weer een volgend gedicht.

Geef mij Geef mij een boek nog liever geef mij een gedicht

dat in geen enkel boek staat opgeschreven geef mij een woord, één woord, dat ik niet kende een taal die ik nog niet versta geef mij de onnadenkendheid

waarmee een schilder schildert of een muzikant

muziek maakt op zijn saxofoon of een trombone, ja, geef mij de diepe klank van de trombone geef mij een nacht die alle nachten overbodig maakt

en ik zal met gesloten ogen liggen en luisteren.