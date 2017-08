Uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017.

of ik denk aan mijn vader, zundappend door de polder. Haastig en harig nog laag boven het stuur. Hij rijdt als een malle hij rijdt naar mijn moeder. Modderspattend handenvattend, koude handen vol met haar. Hij is niet mijn vader en zij niet mijn moeder, dat zullen ze wel en wie dat weet ben ik. Wat rijdt hij hard wat rijdt mijn vader hard door de polder – het glimmende wegdek is nat van de regen en glad van de kou.

Mark de Kok (1956)

Broeikaseffect

De smook in de ketels sist vooral

in de overloop van de uitlaat.

De uitgeholde alp biedt veel bergruimte

voor een langdurig ongestoord verblijf.

Hellingen bezaaid met zonnepanelen

loodsen het licht zo naar binnen,

dat bomen en planten het hele jaar bloeien,

de wijndruiven zijn van topkwaliteit.

De temperatuur wordt op 20 graden gehouden,

maar met kerstmis is het koeler.

In de hal klinken dan vaak ‘Last Christmas’,

‘Feliz Navidad’ en ‘Let it snow, let it snow, let it snow’.

Zodra de zuurstofbehoefte te groot wordt,

dienen activiteiten beperkt te worden.

Bij de uitgang wordt gewaarschuwd

voor de correcte dracht van een ruimtepak.