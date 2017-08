Uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017.

Waar water en zacht strand elkaar reikhalzend raken, elkaars vingers vouwen in het zand en elkaars benen in de schelpen haken,

Tonnie Meewis (1984)

DE KAASCLUB

“Without cheese there wouldn’t be an inland empire.”

- David Lynch

We stichtten een kaasclub een mom een excuus

om de stank van ons innerlijk uit te serveren

maar wind hield mijn deur dicht ik wist het

al voor ik mijn jas van de vloer nam

mijn schoenen ontstrikte mijn sleutels weer terugvond

op de vaste plek op de vensterbank

zonder kaas zei David geen innerlijk

zonder haast zeg ik geen vervolg

maar voor en aan wie en hoelang nog

forceren de leden zich langs me

verbergen de blokjes mijn schaamte

blokkeren mijn woorden mijn tong

gestremd zal ik uitwendig zijn

gestremd zal ik verteren

in wie zonder afspraak mijn mond binnendringt

in wie mijn gerijpte gedachten waardeert

in wie zich ontvouwt en mijn keizerrijk spiegelt

in wie ik ontkom aan wat ik domineer.