Uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017.

Rik sprenkels (1988) Au pair Ik draag een oneven aantal dienbladen naar buiten.

Ze druipen noodlottig

dwars door het grint.

Een regenworm boogiewoogiet

onder mijn laarzen.



Er groeien littekens in de tuin

op plaatsen waar ik ooit een steen brak,

of in het raam verdween.



Kortom, genoeg om over naar huis te schrijven.

Maar de vader vindt schrijven niks voor vrouwen.

Als ik voorbij loop, lijmt hij

enveloppen en ongepaste momenten.

Ik weet me met zijn tong geen raad.



’s Avonds verstop ik een

klavertje vier in mijn slip.

Ik wacht tot de kansen keren.

Willem Tjebbe Oostenbrink (1963) Mama Ik moet beter luisteren

vaak luister ik ook goed

naar een stemmetje in mijn hoofd.

Ik doe dan iets wat niet mag

dat komt omdat ik me verveel.

Knoeien is een afgeleide van verveling

dan wordt het een bende.



Papa en mama houden niet van bende

Papa houdt van grapjes.

Weet je wat het meervoud is van kan?

Kans, zegt papa.

Ik heb ook een grapje bedacht.

In Zuid-Afrika woont een mevrouw die Grapjas heet

en weet jij hoe haar voornamen zijn?

Hinke Hendrika

Ha Ha.



Mama kan andere dingen

soms maakt ze zelf zorgen

ze kan ook heel goed naaien.

Mama kan van een speld een hooiberg maken.