Uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017.

Op achttien woont een ouder stel bang voor hoogte, bang voor liften en andere kleine ruimtes, denkruimtes bang om te vergeten en te onthouden, bang voor plastic pasjes voor kleinkinderen, bang bang bang voor vogels in de nacht, voor geweld bang voor presidenten die niets begrijpen, bang om te bewegen en om stil te staan, bang voor vuur en voor wie er achter ramen schuilt voor beestjes in het afval, voor water en voor wie dat kan vergiftigen, bang voor mobiele telefoons, voor kleine knopjes met letters die ze niet kunnen lezen, die woorden kunnen vormen, boodschappen aan vreemden, bang voor straling van tv’s bang om alleen te zijn, beroofd te worden, bang voor kranten en maskers, bang voor nu en later, bang om te worden uitgenodigd van hun balkon te springen en te ontdekken hoe hun leven was, in een film gevat.

José Raaijmakers (1958)

zwemvestjes

eeuwigheid meet geen parkeren

hemel spant geen prikkeldraad

aarde zoekt geen voeten en

licht geen evenaar



water is niet van zee

wind waait niet naar stuifmeel

vuur laait niet voor begeerte



lucht is niet van adem

gras groeit niet voor boter

niet voor een veld of groen



‘n vrouw is geen telraam

van af te vinken eitjes

‘n man stort geen zaaigoed

om argwaan te wekken



nee

een baarmoeder is geen kooi

asiel voor onbevoegden



en zwemvestjes torsen

geen brandhout



naar verre, verre stranden

ver van die ene stamboom

waaronder wordt gepaard



moeders baren mensen

want vluchtelingen

wie wil ze

wil ze in zijn buurt



wie deelt er

zijn enkeltje bestaansrecht

dat in een universum

even is gehuurd



zwemvestjes zijn geen planeten

rond een regen vallende sterren.