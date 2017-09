In de Windroosreeks van uitgeverij Holland verscheen in 2005 het debuut van Pom Wolff (1953): je bent erg mens. In 2006 gaf uitgeverij Holland zijn tweede bundel toen je stilte stuurde uit. In 2014 verscheen zijn derde bundel bij Uitgeverij Douane: een vrouw schrijft een jongen.

Zijn poëziesite www.pomgedichten.nl is wereldberoemd in Nederland en Vlaanderen.

Simon Vinkenoog over het werk van Pom Wolff: “Hij verschaft illusieloos inzicht in de werkelijkheid”.

alsof het is alsof ze is opgestaan

haar stenen bed verlaten heeft

mijn kant is uitgegaan

niet om iets te zeggen

ze wilde bij me zijn

dat wilde ze

ik hoefde niets



maar zo was het niet



niet dat ik nog iets hoorde

of iemand anders zag

er vlogen roze vogels in het rond

in mijn hoofd bedoel ik

waren we al ver

van iedereen en alles

en het was wat het ook wilde



maar zo was het niet

niet meer je bereidt je voor op

waar het donker zal zijn

niet eens meer dat



waar niets meer wordt

belicht – niets meer wordt

bedacht



je laatste kerst

niemand die het zegt