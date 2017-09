Dichter Gert Vanlerberghe (1986) staat al vijf jaar lang op menig podium in de Lage Landen. Bij de muzikale projecten Hersencellen, Veelvraat en Koala gaan poëzie en muziek hand in hand. Naast zijn romans, zoals Nachtprater (2017), schreef hij ook het theaterstuk Gifkind voor Studio Bernadette. Gert organiseert het Antwerpse podium Ballonnenvrees, en presenteerde de Poëziebus 2017. In januari 2018 staat hij in de halve finale van het NK poetry slam.

Hades

Gradaties van verveling

lopen lukraak over straat.

Hoe lang nog voor

een eerste blijk van leven

in comateuze ogen.

Hoe lang nog dolen

in deze krimpende biotoop.

Het water dient ververst,

de groeven gladgestreken.

Een simulatie van een simulatie,

het dagelijkse decor

waar onze passies beteugeld,

onze lusten genormaliseerd,

onze fetisjen gedemoniseerd.

Ze ziet een grote witte hengst in de gang,

en hij spookt als een demon achter het behang.

Een uil woont in zijn romp,

zijn ribbenkast een kooi.

Weefsel houdt hem op zijn plaats,

onderhuids zeewier in plaats van veren.

Hou hem tegen. Hij haalt het bloed

en de clous onder onze nagels vandaan.

Hij huilt naar een kazige maan

en verloochent elk bestaan

dat leugenaars bijeen hebben geschraapt.

Maakt dat hem zuiver op de graat?

We moeten wandelen met dinosaurussen

en zwemmen met de leviathan.

We zijn strijders zonder maagden,

we spijzen zonder magen,

vergrijzen in een kamer

waar de tijd ons vastgenageld.

Leven op de pof,

beven met de knieën in het stof,

streven naar een alomvattend

schema als een kader voor de regels

bij elkaar gefantaseerd

door een fantast die beweert

dat hij het leven heeft verbeterd.

Maar wij, wij vliegen in de drank,

de toog staat ermee blank.

We zwelgen in de nacht

tot onze lever het begeeft.

En elke morgen landt

een arend op onze vensterbank,

plukverse lever in de snavel.

Wij zijn een omgekeerde Prometheus.

Elke ochtend hees van de beloften

die we prevelen tegen ons spiegelbeeld.

We keilen rotsen naar beneden,

geraken van onze wijn niet af.

Een keelgat als een metrotunnel,

dát is onze straf.

En het vat is nooit af.