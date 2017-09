Dit voorjaar organiseerde Jeugd en Poëzie poëziewedstrijd SOET, voor jongeren van 6 tot en met 30 jaar. Een onderdeel van de prijs was publicatie in Meander van de drie hoogstgeplaatste gedichten in de leeftijdcategorieën 15 t/m 17 en 18+.

Margot De Laet (1999)

1e prijs 15 tot 17 jaar

ze heette vrede

zal een hand op de rug

van zijn hand leggen en zeggen

“mag ik naast je komen liggen?”

ooit, moest ze fluisteren zoals bomen moeten fluisteren

en haar lippen die schuurden langs zijn oor, versplinterd

door de kou, waren blaadjes

die vielen in de herfst en hoe ze op de grond lagen,

dor al

maar eens zal ze schreeuwen

haar lippen, fris als een zonsopgang

zullen op zijn mond neerstrijken en viool spelen

*

Hannah Timmermans

2e prijs 15 tot 17 jaar

Ochtendgrijs

gordijnen filteren ochtendlicht

en ik zit opgekruld

wachtend tot bloemen groeien

uit mijn ruggengraat

van merg zijn dromen gemaakt

de muren drukken

tot ik niet meer is

en tegenwoordig niet nu was

ik maakte verleden tijd tot voertaal

van gebrokenen zoals mij

en wanneer de wereld

vergeten zal zijn

dat wij mensen

tekenden met woorden

zal ik hier nog steeds zitten

wetend hoe het was om lief te hebben

*

Eva Van de Putte

3e prijs 15 tot 17 jaar

Glazenstraatje

Daar waar de ramen geen gordijnen hebben

daar waar “ze” elkaar ontmoeten, maar “zij” nog veel meer afspraken had staan.

Daar waar men borsten, billen en lippen kon passen als kledij.

Waar hij langs de etalages liep,

op zoek naar het mooiste pak.

Hij die verlicht werd door de neonlampjes en steeds hengelend werd binnen gehaald,

al wist hij wel wie er echt in bokalen zat.

Het was de plaats waar nooit iemand iets na het kopen mee naar huis nam

De plaats waar de ramenwasser het vaakst kwam

en de vissen heel breekbaar waren

*

Eline Crols (1994)

1e prijs +18 jaar

Vloeibaar

Terwijl wij elkaar ingekapseld in heet badwater beloven dat

ons verschrompeld verlangen onder dit oppervlak

telkens opnieuw wordt geboren,

strandt langs de Vlaamse vloedlijn een walviswijfje.

Ze strekt zich uit als een fata morgana,

weerspiegelt hoe week wij zijn wanneer we vervellen

als kreeften

het oude schild achter ons laten.

Ze leerde het water haar nodig te hebben,

tast haar vel af op zoek naar de pijnplek

wild vlees op een dreunende wonde na de doortocht van de vishaak.

De rest van haar leven zal ze tegen het littekenweefsel aankijken.

Wanneer het tij keert, wordt zij opnieuw meegezogen

in een golvende herinnering. Olietankers aan de horizon,

hoe we zeeslag speelden aan de rand van het zwembad,

elkaar verloren bij het treffen van het vliegdekschip.

Nazomerochtend in Oostende.

We zochten parels in tapijtschelpen,

vergisten ons wanneer we in de ruis op ons hart de zee meenden te horen.

Bij valavond vonden we happende vissen langs de kustlijn.

Hun kloppende kieuwen in de tanende septemberzon

leerden ons kwetsbaar zijn.

De mazen van het net slechts uitstelgedrag voor wat

onontkoombaar.

Op een dag zal ons hoofd niet meer boven water komen

na de vlinderslag.

Zullen we nog slechts halfslachtig spartelen bij het vollopen van de longen.

En van alles wat ophoudt

– de terugtocht van het water,

het opdrogen van de uitgelopen mascarawangen,

het hopen op een boze droom –

van al die dingen het rimpelen pas als laatste.

Wanneer de warmte uit ons trekt,

we kleur en spierspanning verliezen,

voorgoed verstijven in herinnering,

loopt de keukenwekker af in een huis

dat geurt naar schepsnoep en waterverf.

Schuift moeder de diepvrieslasagne op gretige kleuterborden.

Goede raad komt hier voorverpakt en in laagjes,

zoals moeder handdoek, zwempak en badmuts opstapelt in een rugzak.

Vanavond is er zwemles om alvast te leren drijven.

*

Mattijs Deraedt

2e prijs +18 jaar

de stad huilt elektronische tranen

die van haar straatlantaarns druipen

terwijl ik deze woorden vorm

letter voor letter, duimen op de toetsen

ze vindt zichzelf wel mooi, de stad

ze zou zich willen aanraken

haar satijnen nachtkleed

van haar schouders laten glijden

een gin tonic met kruidnagel

tussen de geparfumeerde vingers

zich opensperren voor het panoramische raam

van een penthouse en zich glinsterend wit

laten likken door de skyline

(ze zou zo graag nog eens zo genomen worden

dat het niet meer duidelijk is wie wie

of wat wat precies aan het nemen is)

de stad voelt woorden opborrelen

uit haar meest behaarde achterbuurt

ze probeert ze te vangen voor ze wegglippen

en door de smogrijke straten zweven

ver voorbij de handen van haar Somalische vuilnismannen

de stad voelt zich zo lyrisch

als een Coca-Colareclamebord

een tempel van vlees

een wild zwijn dat met zijn snuit in de modder wroet

op zoek naar koperen truffels

ze verbergt Aziatische geesten

in de ruiten van haar treinwagons

ze geurt naar amandel en lokt oude wollen vrouwtjes

de bus en vervolgens een steegje in

soms denkt ze terug aan de tijd waarin ze alles voor het eerst zag

hoe de stroom van autolichten ’s nachts aan de horizon verdween

alsof de wereld daar ophield

ze zou nog één keer een verzameling roze bloesems

willen zijn, ergens in april, achterin een boomgaard

een wasdraad met dampende kleren en veelkleurige spelden

ze zou nog één keer alleen willen zijn

en staren naar haar eigen witte bossen

achter vensters van licht

hoe dan een vrouw bijna onzichtbaar uit het raam klautert

zich gewichtloos van de regenpijp laat glijden

en door de straten dartelt alsof het nooit anders

maar de stad is nog steeds stad

ze geeft geen sleutels weg maar rolt

als een rivier van Leonard Cohen

ze laat de ronkende tongen van duizend kraanvogels

zich volledig over en uit woelen

de stad is het zoutwezen dat wriemelt tussen de kasseien

ze wil zich nog één keer verbazen

zich onherkenbaar terugvinden onder de lakens

met vol gekraste poten en diamanten ringen

ze wil geluiden horen, beelden zien, zinnen dicteren

die ze nooit dacht te dragen

zich verliezen in de opsomming

niet kauwen op lauwe flitsen

maar zichzelf de twaalf blauwe bancontactogen uitsteken

en zich leeg zingen als een karamellenwijf

in het romige licht van een jazzkroeg

maar ze blijft een raadsel

van alles wat je weet

*

Dorien Couton

3e prijs +18 jaar

Het waarom van Bingo

Doordeweekse dagen in het huis

met honderd ramen. Er is niemand hier

die het waarom van bingo weet. De franken rinkelen

in hun zakken en hun stemmen

kruipen de muren in. Ik luistervink de gangen door.

Voor haar kamer hou ik halt, vuur haar

vorig leven aan. Het moet,

we delen bloed.

Na thee zonder zakje klinkt de bel. De illusie van

een eigen inkom. Ik beloof dat ik terugkom.

Ze vraagt of ik verliefd ben. Haar nagels

laten maantjes in mijn vel.