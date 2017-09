wil je de kabels niet knappen horen. Nu de wereld doodstil ligt te wachten, zien we de tank over het kleine wiegende lijf gaan, keer op keer.

In de bandensporen rust een lichaam door dieren bepikt. Wil je soms niet groot worden, wil je de kleine lijven het alleenrecht geven,

Genietende ogen niet te vroeg sluiten. Krom je vingers er maar omheen. Draai hoofd, draai been. De meesten willen te vroeg los. Span je wil je.

we zijn besloten in glasbarentsz heft zijn handenogen vol smooken een verandering in de lucht

de horizon verdraagt ons

al maanden zonder licht

vuursteen dooft en valt

we staan in rekken met aquaria opgesteld

rijen van twee

paradijsvissen drukken hun snuiten tegen de wand

onze ogen lopen vol

hier dondert een glaswand in elkaar

daar stroomt water de gretige kelen in