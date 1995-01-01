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|Meander
|Meander is een site vol van literatuur die sinds 1995 bestaat. Met 1017 gedichten - 141 verhalen - 613 poëzierecensies - 33 x wereldpoëzie - 110 artikelen - 72 interviews - 5 extra's - 22 schrijvers en meer.
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Wereldpoëzie
De Brits-Pakistaanse Moniza Alvi wijdt zich al jaren aan de dichtkunst. Haar gedichten werden onder meer genomineerd voor de T.S. Eliot Prize en in 2003 verzorgde vertaler Kees Klok een fraaie Nederlandse bloemlezing. Sander de Vaan had een mailgesprek met deze boeiende dichteres.lees deze aflevering
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Verhaal
Met mijn ogen op een kier ging ik op ontdekkingsreis onder de dekens. Behalve een pak koekjes van een week geleden, een paar vuile sokken die ik nog nooit had gezien en een studieboek over de evolutietheorie van Darwin kwam ik niets bijzonders tegen. Eens in de zoveel tijd moet je eens onder je dekens voelen, want je weet nooit wat je tegenkomt. Zo trof ik vorige week een behaarde voet aan waarvan de nagels al maanden niet waren geknipt.lees het verhaal
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De Dichter
'De zee heeft altijd een grote rol gespeeld in wat ik schreef. Misschien is de zee, met onder andere haar eb en vloed, die mij bij het maken van poëzie inspireert', vertelt Wim Hofman. 'In mijn teksten heb ik het wel eens over de Fantastische Oceaan. Het is eigenlijk meer een denkbeeldige zee waar ik vanuit ga.'lees deze aflevering
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Poëzierecensies
Wegen om te komen van Margreet Schouwenaar 'leest als een originele reisgids van een mens die solo gaat en het hoofd koel probeert te houden ondanks de weerstand en afleiding van ongewenste gasten en gedachten', vindt Emily Kocken.lees de recensie
'Half leeg, half vol, al na een paar gedichten wordt de lezer in ieder geval opgeslokt door de gelaagdheid van Leroy's poëzie', schrijft Bouke Vlierhuis over de gedichten uit de bundel Lucifer en het grote belang (van kleine rituelen) van Frédéric Leroy. Nooit las hij een bundel met zo'n vastomlijnde thematiek.lees de recensie
Door het oog van de os van Maurice Buehler is een achtbaanrit, aldus Bouke Vlierhuis. En aan het eind kun je nog maar één ding denken: nog een keer!.lees de recensie
Hoe Hester Knibbe aan de lokdoos ontkomt. Jeroen Dera vindt Bedrieglijke dagen niet verrassend. Pizza margarita verbonden met mozzarella. Desalniettemin is de hond frappant en fascinerend.lees de recensie
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Verhaal
Hoe heb ik het die drie uur uitgehouden, dacht ik bitter, toen ik ten langen leste mijn reistas het perron van station Keldersberg op smeet en uitstapte. Ik was bijna alleen. Na het hoofdstation van Kern was de drukte zienderogen afgenomen. Wie wilde er nou verder reizen naar de doodse mijndorpen Keldersberg, Ramsberg en Mariadorp?lees het verhaal
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Essays over poëzie
In deel 10 van 'Lees maar, er staat niet wat er staat' gaat Joris Lenstra in op de functie van de typografie bij een gedicht. Aan het vele wit op een pagina herkennen wij een gedicht. Maar draagt dit ergens ook toe bij, of hebben dichters gewoon weinig te zeggen en verbloemen ze dat goed?lees het essay
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Dichters
Inge Kielen: 'Mijn gedichten vertellen je niets over de zin van het leven, maar over de interpunctie. Details, druppeltjes, kanttekeningen. Hoe de wereld er in grote lijnen uit ziet, weet iedereen. Maar ik laat graag zaken zien waar mensen anders aan voorbijgaan, of als vanzelfsprekend beschouwen.'lees deze aflevering
Thom Schrijer werkte jarenlang in het bedrijfsleven, tot een ernstig auto-ongeluk zijn leven van de ene op de andere dag veranderde. Hij zocht andere manieren om zinvol bezig te zijn en even impulsief als gedecideerd schreef hij zich in voor een workshop poëzie.lees deze aflevering
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Meander Klassiekers
In de 111e aflevering van de Klassiekers een bespreking van Vogels en vissen van Guillaume van der Graft. lees de Klassieker
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Meander
Meander wordt uitgegeven door de Stichting Literatuursite Meander.
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