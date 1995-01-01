Wereldpoëzie De Brits-Pakistaanse Moniza Alvi wijdt zich al jaren aan de dichtkunst. Haar gedichten werden onder meer genomineerd voor de T.S. Eliot Prize en in 2003 verzorgde vertaler Kees Klok een fraaie Nederlandse bloemlezing. Sander de Vaan had een mailgesprek met deze boeiende dichteres. De Brits-Pakistaanse Moniza Alvi wijdt zich al jaren aan de dichtkunst. Haar gedichten werden onder meer genomineerd voor de T.S. Eliot Prize en in 2003 verzorgde vertaler Kees Klok een fraaie Nederlandse bloemlezing. Sander de Vaan had een mailgesprek met deze boeiende dichteres. lees deze aflevering

Verhaal Met mijn ogen op een kier ging ik op ontdekkingsreis onder de dekens. Behalve een pak koekjes van een week geleden, een paar vuile sokken die ik nog nooit had gezien en een studieboek over de evolutietheorie van Darwin kwam ik niets bijzonders tegen. Eens in de zoveel tijd moet je eens onder je dekens voelen, want je weet nooit wat je tegenkomt. Zo trof ik vorige week een behaarde voet aan waarvan de nagels al maanden niet waren geknipt. lees het verhaal

De Dichter 'De zee heeft altijd een grote rol gespeeld in wat ik schreef. Misschien is de zee, met onder andere haar eb en vloed, die mij bij het maken van poëzie inspireert', vertelt Wim Hofman. 'In mijn teksten heb ik het wel eens over de Fantastische Oceaan. Het is eigenlijk meer een denkbeeldige zee waar ik vanuit ga.' 'De zee heeft altijd een grote rol gespeeld in wat ik schreef. Misschien is de zee, met onder andere haar eb en vloed, die mij bij het maken van poëzie inspireert', vertelt Wim Hofman. 'In mijn teksten heb ik het wel eens over de Fantastische Oceaan. Het is eigenlijk meer een denkbeeldige zee waar ik vanuit ga.' lees deze aflevering